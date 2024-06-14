SpaceX前職員集體訴訟 指馬斯克性騷擾無理解僱等

4男4女提民事訴訟 稱SpaceX陷「黑暗時代」

曾任SpaceX 工程人員的4男4女向洛杉磯縣加州最高法院提出民事訴訟，指控馬斯克令SpaceX陷入「黑暗時代」——物化女性，僅根據胸圍尺碼評估她們；在工作場所不斷開鹹濕猥瑣玩笑；逼使提出問題和不喜歡這種職場環境的員工離職。

原告認為因他們參與2022年在公司內部傳閱公開信，對公司存在性騷擾與歧視女性提出擔憂，促請公司高層否定馬斯克在其社交媒體所作帶性暗示言論，被公司報復及不合理解僱。原告在訴狀中指高級工程師會用性行為和男性生殖器的委婉語來描述火箭部件，使女工程師常受性騷擾和淪為物化對象。原告代表律師指馬斯克蓄意製造「不受歡迎的敵意工作環境」，在工作場所加插下流的性照片、圖像、貶低女性和性小眾社群言論，其社交媒體不恰當幽默引起公司內模仿。

WSJ：馬斯克藉權勢

跟最少3女員工上牀

《華爾街日報》周四援引48名知情人士及一批電郵、短訊等發表獨家報道，指馬斯克在SpaceX利用權勢跟最少3名女員工上牀，還曾逼女員工幫他生小孩，女員工不從就被刁難和失去加薪機會。報道稱一名前SpaceX女員工稱實習時主動接近馬斯克並跟他上牀，後來她在職兩年順利升上管理層。另有SpaceX空姐稱2016年馬斯克向她裸露並提議送她一匹馬換取性行為。SpaceX主席肖特韋爾（Gwynne Shotwell）批評相關新聞內容誤導，指已全面調查性騷擾投訴並採適當行動回應。

（路透社/法新社/華爾街日報）

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