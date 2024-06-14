moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

博通擬「1拆10」吸引散戶 股價曾升16%創新高

【明報專訊】繼AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）之後，晶片大廠博通（Broadcom）（美：AVGO）也宣布將進行1拆10的股票分拆，以吸引散戶投資者。受AI產品銷售增加刺激，博通股價今年以來截至周三升近七成，昨股價曾升16%至1735.85美元創新高。

次財季績佳 上調全年盈收預測

在截至5月5日的第二財季，博通收入按年增長43%至125億美元，其中四分之一收入來自AI產品。該公司將全年來自AI產品的收入預測調高10%，並上調全年收入及核心盈利預測。美銀分析師指出，美國企業宣布拆股後一年的平均回報率為25%，遠高於標普500指數的12% 平均回報率。

彭博：蘋果不會付OpenAI合作費

此外，蘋果（美：AAPL）本周公布與OpenAI達成重大合作協議，將ChatGPT整合到iPhone、iPad及Mac，但未披露財務條款。彭博社引述消息人士稱，蘋果不會向OpenAI支付合作費用，相反蘋果認為將OpenAI的品牌和技術，推廣到數以億計的蘋果設備，其價值「相當於，甚至大於金錢支付」。與此同時，雙方合作讓蘋果可向用戶提供先進聊天機械人服務，可能吸引用戶花上更多時間使用蘋果設備，甚至花錢升級設備，形成雙贏局面。

蘋果昨早段股價微升，其周三股價曾高見220美元，市值一度超越微軟，成為全球市值最高企業。

（綜合報道）

[國際金融]