moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

納米樓據指加按息 舊樓或成下一目標

【明報專訊】繼早前本港傳出有銀行收緊內地客按揭審批後，市場近日再傳出有大型銀行收緊「納米樓」（即面積介乎百多呎至200多呎的單位）按揭並上調按息。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，銀行面對資金成本仍高，美國遲遲未減息，港銀加息壓力增加，預計銀行針對較高風險物業按揭的加息潮會進一步擴大，樓齡較高的舊樓或成下一個目標，對大額按揭物業審批亦會進一步收緊，同時會視乎客戶質素及物業情况去審批。

美遲遲未減息 銀行資金成本高

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據悉有關個案僅屬小部分及按個別情况評估的按揭申請。她提到，「納米樓」曾出現呎價較高因而估價不足的情况，估價波動相對較大，有銀行對「納米樓」的按揭取態較保守，但由於市場上「納米樓」的質素及估值狀况不同，她相信不會形成風潮，令銀行一刀切收緊「納米樓」按揭及上調按息。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦表示，近期拆息仍處高水平，使按揭業務資金成本一直高企，基於成本及邊際利潤，以及風險管理等因素，部分銀行按揭業務取態由「求量」轉向「求質」。他提到，銀行審批住宅按揭一般會綜合多方面考量，對於不同物業種類、樓齡、流通量、借貸人職業背景、國籍，以及息口等因素，按揭審批的取態都會有所不同。

曹德明續稱，銀行將因應市况，不定期改變按揭業務策略，每間銀行針對不同類型物業的估價及取態均有不同，相信銀行未來會隨着美國落實減息，或資金成本降低而對按揭業務取態有所轉變，但他建議買家預留更多時間處理按揭事宜。