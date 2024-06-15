恒指挫170點失萬八 匯豐私銀削目標價

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解釋，雖有留意到港股於4月及5月轉勢向好，但其很大程度上由流動性驅動，因4月中證監「五招」政策出台，助北水流入港股。她續指出，目前港股於基本面改善方面仍未轉好，需等待內地有更多政策出台。

北水58億掃貨 連續21日淨流入

雖然近日港股北水淨流入持續，惟范卓雲亦提到，國際投資者對本港及內地股市仍審慎。但她亦提到，國際投資者由今年初的「減持」，變成目前的「mild underweight」（輕微減持）或「中性」配置，因目前港股市盈率約9倍仍算吸引。

美股納指及標指隔晚創收市新高，中日韓股市昨天齊做好，恒指昨卻在波幅不足200點之間爭持，更曾跌穿現約處17,930.42點的50天線水平，收市再失守18,000點，報17,941點，跌170點。國指跌0.7%，報6374點，科指跌0.7%，報3707點，跌穿50天線。全周計，恒指累跌2.3%，國指累跌2%，科指累跌1.7%。

大市成交額1162億元，較周四增加8.3%。北水持續南下捧場撈底，昨天合計淨流入約58億元，較周四增加45.26%，北水連續第21日流入，累計流入約1044.4億元。

分析：須重返18200好淡分水線

重磅金融股走低，匯控（0005）跌1.1%，友邦保險（1299）跌1.9%，港交所（0388）跌2.4%，內銀中國銀行（3988）及工商銀行（1398）逆市升約0.27%和0.46%。科網股以騰訊（0700）在收市競價時段錄資金流出約11億元屬藍籌中最多，但力保379.8元收市，無升跌；阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌約2.3%及1.7%。

第一上海首席策略師葉尚志稱，18,200點依然是恒指好淡分水線，返回其上才可發出回穩信號，否則恒指料仍處下探格局，中短期支持區17,200至17,600點或受考驗。