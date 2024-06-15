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內地首5月社融 增14.8萬億遜預期

【明報專訊】中國人民銀行最新公布，於5月底，狹義貨幣（M1）餘額64.68萬億元（人民幣，下同），按年下降4.2%，連續兩個月錄得按年下跌，且比4月底按年跌幅1.4%有所擴大；廣義貨幣（M2）餘額為301.85萬億元，按年增長7%，與市場預期升7.1%相若，流通中貨幣（M0）餘額11.71萬億元，按年增長11.7%。至於中國首5個月社會融資規模增量累計14.8萬億元，比去年同期少2.52萬億元，亦比市場預測的15.08萬億元少約1.8%。

分析：受去年高基數影響

招商證券分析師張靜靜向內地傳媒指出，內地M1統計方法忽略居民活期存款，近期部分企業開始將活期存款向理財、結構性存款及貨幣基金等其他金融產品分流，加上金融去槓桿及表外融資收縮等，從而對M1產生較大影響。至於M2增長幅度較4月減慢0.2個百分點，且增幅由2月底的8.7%持續下跌3個月，有分析認為主因受去年基數高，以及優化金融業增加值核算以減少「水分」等有關。

新增貸款少於預期

此外，單計5月新增人民幣貸款9500億元，按月升約30%，但比去年同期的1.36萬億元為少，而首5個月新增人民幣貸款11.14萬億元，較預測的11.31萬億元少1.5%，其中住戶貸款增加8891億元，企業單位貸款增加9.37萬億元。於5月底，人民幣貸款餘額248.73萬億元，按年增長9.3%。

首5個月人民幣存款則增加9萬億元，其中住戶存款增加7.13萬億元，非金融企業存款減少2.45萬億元，非銀行業金融機構存款增加2.39萬億元等。