大行削目標價 周大福挫9%近4年低

派息遜預期 上半財年銷售料受壓

瑞銀報告指出，周大福收入符預期，核心經營溢利更高於該行預期7%；淨利潤低於預期是受累於黃金借貸未變現虧損25億元，且對於預期公司派特別息的投資者而言，84.6%的派息比率是遜於預期。管理層對2025財年持謹慎樂觀態度，預期全年收入將持平或略為向上，但2025財年上半年將維持受壓。

瑞銀削每股盈利預測 維持「買入」評級

瑞銀將周大福2025至2027財年每股盈利削4%至5%，是基於近期銷售受壓的情况將因毛利率改善而得到緩和。該行維持周大福「買入」評級，目標價由15元削至13.6元。

另一大行花旗報告則指出，由於近期同店銷售下跌，對公司展開了負面催化觀察，但維持「買入」評級，目標價14.2元。該行指出，儘管周大福2024財年核心盈利優於預期，但派息比率較該行預期低，以及4、5月銷售不佳，按年跌20%，料將拖累股價。但花旗表明對周大福前景並不悲觀，因消費者通常會因金價高企而延後消費，故銷售下跌只是暫時。而且金價上漲有助於提高利潤率和支撐利潤。在收入減少下，該行將周大福2025及2026財年淨利潤分別下調了2%及4%，而利潤率的提高部分抵消了收入減少的影響。

高盛亦在報告提到，周大福全年每股股息僅0.55元，較該行預測的0.66元低。該行現假設內地自營店在2025財年同店銷售跌10%，略高於管理層指導的高單位數跌幅，這意味着2025財年首季、次季、第三季及第四季度的同店銷售將分別跌25%、跌25%、持平及增長5%，與疫前相比逐步恢復。該行又考慮到2025財年全年淨關閉50家門店的因素。高盛將周大福目標價由12元削至10.5元，評級「中性」。