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萬科申41億貸款 另贖回23億境內債

標籤：經濟

【明報專訊】內房企業萬科（2202）向郵儲行（1658）深圳分行申請貸款共計41億元（人民幣，下同），公司控股子公司通過將持有的項目資產抵押等方式提供擔保，而信貸評級機構標普雖將萬科的前景列為「負面」，不過就相信萬科會提高流動性，維持其現有信用評級「BB+」。

兩項貸款分別為16億及25億元，期限同為3年，分別由萬科控股子公司徐州萬喆置業以持有的項目地塊，西安萬高房地產以持有的項目在建工程為前述貸款提供抵押擔保。截至5月31日，公司擔保餘額446.85億元，佔公司2023年末經審計歸屬於上市公司股東淨資產的17.82%；擔保發生後，對外擔保將為487.85億元，該比率升至19.45%。

另公司決定贖回2021年發行的住房租賃專項公司債券「21萬科05」，該債券發行規模為23億元，期限5年，附有第3年末贖回選擇權，而今年7月26日正是該境內債3年期滿日，贖回完成後，「21萬科05」將在深圳證券交易所摘牌。

標普維持「BB+」評級

國際評級機構標普維持萬科的長期發行人信用評級為「BB+」，子公司萬科香港長期發行人及優先無擔保票據的長期發行為「BB」。不過，該行預期萬科將繼續處置非核心資產，精簡業務，提高流動性，公司將以一半的貸款資金用於再融資，其餘用於改善流動性，並指萬科仍有足夠的未抵押商業、投資物業，公允值約1000億元，有利公司從銀行獲得更多新貸款。