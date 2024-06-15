惠譽：歐加關稅 增內地車市競爭

【明報專訊】歐盟計劃從中國進口的純電動車徵收額外關稅，惠譽預計中國車企將通過增加對其他市場的投資和多元化生產來應對，但資本開支和股權融資隨之增加，對現金流構成壓力。另惠譽認為該關稅短期內或不會令歐洲競爭格局產生實質變化，因現時電動車滲透率放緩，但若中國採取報復措施，德國汽車製造商料將受到最大影響。
惠譽表示，中國電動車出口受阻將加劇國內競爭，增加內燃汽車（ICEV）市佔率流失的風險，損害部分中國車企及其合資伙伴評級。另外，該行指歐盟反補貼關稅或會削弱中國車企在歐盟市場的增長前景，導致價格壓力增加，並因售價上漲而競爭力有所下降。
惠譽相信，出口目的地多元化的車企更能承受不斷升級的貿易風險，例如比亞迪（1211）的主要出口市場包括巴西、泰國、以色列、澳洲和馬來西亞。車企除在歐盟及鄰國建造工廠外，亦會在貿易風險較低的市場增加投資，並與當地公司成立合資企業，以應對監管的不確定性。不過，該戰略或導致更多資本開支或合資企業的股權融資，從而加快現金流出。惠譽稱今年插電式混合動力車（PHEV）出口增長會明顯加快，或有助緩解貿易壁壘對純電動車出口的壓力。
另惠譽表示德國車企平均銷量有一成是來自中國市場，尤其高利潤的豪華車型，而現在中國市場價格戰競爭激烈，影響了豪華車細分市場。若中國採取報復措施增加進口汽車關稅，將導致歐洲車企利潤率下降，因車企更大機會內部吸收額外的關稅成本。不過，該行指出，歐洲車企強勁的資產負債表和淨現金應有助抵消任何短期壓力，並調整策略以抵消潛在的信貸壓力，惟長期影響尚不清楚。