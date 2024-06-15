中汽協：5月新能源車銷量按年增33%

5月汽車出口48萬輛 按年增24%

出口方面，5月汽車出口按年增23.9%至48.1萬輛，按月跌4.4%；首5個月按年增31.3%至230.8萬輛。

至於新能源汽車，月內產量按年增加31.9%至94萬輛，今年首5個月按年升30.7%至392.6萬輛；銷量按年升33.3%至95.5萬輛，今年首5個月增32.5%至389.5萬輛。當中，5月新能源汽車內地銷量按年升40.8%至85.6萬輛、按月增16.3%；不過出口按年跌9%至9.9萬輛、按月亦下降13.3%。今年首5個月新能源汽車國內銷量按年升35.9%至337.6萬輛，出口增長13.7%至51.9萬輛。

以電動汽車類別劃分，5月純電動汽車（BEV）出口按年跌22.3%至7.7萬輛、按月跌13.8%，今年首5個月按年跌1.8%至41.4萬輛；至於插電式混合動力車（PHEV）出口按年增1.3倍至2.2萬輛、按月則跌11.6%，今年首5個月按年增長兩倍至10.5萬輛。