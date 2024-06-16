moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐盟或指控蘋果Meta 涉違《數碼市場法》

標籤：經濟

【明報專訊】美國兩大科技巨頭蘋果（美：AAPL）及facebook母公司Meta（美：META）齊或面臨歐盟監管機構的指控，成為違反《數碼市場法》而被罰的首批科技企業。蘋果若被裁定違反法例，或按全球每日營業額最高5%作為罰款，按去年日均營業額逾10億美元計，意味每天罰款最多5000萬美元。

蘋果每日最高罰5000萬美元

英國《金融時報》報道，歐盟監管機構首次使用該新法例向大型科技集團「開刀」，將指控蘋果涉嫌阻撓流動應用程式商店的競爭，預計最快於數周內提出，包括指控蘋果沒有遵守義務，允許應用程式開發人員「引導」用戶使用蘋果應用商店以外的產品，同時不收取額外費用。路透社引述消息人士指出，歐盟監管機構將在8月發布類似反壟斷指控的初步調查結果，首先指控蘋果，之後再向Meta提出指控。

因應付新法例規定，蘋果在歐洲已開放部分服務包括第三方應用程式商店及瀏覽器，但同時推出新收費政策，包括向擁有超過100萬用戶的應用程式開發商收取每個50美仙的安裝「核心技術費」，還將向使用其支付處理器的應用程式開發者收取額外3%的費用。有開發商批評新收費政策變相支付更高昂的費用。Sensor Tower分析顯示，今年第二季至今，消費者在蘋果應用商店的消費支出相對持平，反映歐盟的規定尚未影響該公司營收。蘋果發聲明，重申有信心所推計劃符合有關法例。

Meta確認不在歐推AI服務

路透社指出，Meta初步調查結果集中指向最近推出的付費模式，即用戶為無廣告的facebook和Instagram支付訂閱費。另外，Meta受投訴壓力下，已確認不會在歐洲推出人工智能（AI）模型服務。