moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

事故頻生累業績 波音迫近垃圾級 穆迪：倘客機交付現金流未改善 評級將「鄭重衡量」

【明報專訊】波音（美：BA）今年初在加拿大飛脫艙門的事故拖累首季業績，一季「燒錢」近40億美元，分析指成因是客機生產減慢及向客戶賠償。業績令波音信用評級被穆迪降至Baa3，離垃圾級別僅一步之遙。波音兩年內到期債券多達120億美元，令市場憂慮公司現金流到時是否足以「找數」，料須舉債過關，要轉勢就有賴其商用飛機業務重振。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、CNBC、《紐約時報》、《財富》、英國廣播公司

波音今年1月發生的加拿大空中事故，後果已在首季業績浮現。一季內波音自由現金流錄得39.29億美元流出，略低於3月預告的40億至45億美元，但去年同期僅流出7.86億美元。外媒分析，情况反映波音正在消化空中事故後果，首季737 Max生產速度放緩，亦要向客戶賠償。

商用飛機交付量大減 經營虧損擴

艙門事故令美國聯邦航空局（FAA）介入，期內波音737客機產量被限制至每月38架以下，導致旗下商用飛機業務首季表現奇差，其交付量按年大減36%至83架，經營虧損由6.15億美元擴大至11.43億美元，經營虧損率由9.2%擴大至24.6%。

這幾點亦令穆迪決定將波音的信用評級調低，737客機產量受限，妨礙產生自由現金流。業績公布後，穆迪隨即將波音的信用評級由Baa2下調至Baa3，為投資級別最低級，再跌一級即陷入垃圾級別；評級展望為負面。

穆迪資深副總裁Jonathan Root認為，波音的商用飛機業務欠佳，品質控制成效不彰，令自由現金流未能達到該行早前預測的水平。他強調，如果波音的客機交付量及自由現金流今年內未見改善，評級委員會將「鄭重衡量」這一情况。穆迪看重波音的商用飛機業務，交付量愈接近上限，愈對波音評級有利，商用飛機業務運作得到，就能解決許多問題。

波音財務總監Brian West預告，波音新客機交付量於第二季未較首季改善，第二季自由現金流更有機會按季稍為惡化，料今年全年自由現金流錄負數。不過，穆迪看重的是第三季、第四季。Jonathan Root指出，該行看的不是單月表現，而是下半年交付量的走勢。

2025至26年123億美元債到期

穆迪料需發新債應付

疫情癱瘓全球航空業，波音當時靠舉債度難關，據資料顯示，波音2025年到期的債券高達43億美元，2026年到期債券達80億美元。

波音行政總裁Dave Calhoun派定心丸，強調公司目標於2025年或2026年內自由現金流可產生100億美元。然而波音財務仍令評級機構憂慮。穆迪預計，對商用飛機業務的相關不利因素，至少維持到2026年，料屆時波音全年自由現金流不足以償付，估計波音會發新債填數。

另外兩大評級機構同時將波音評級展望由「穩定」下調至「負面」。惠譽認為，波音未有方法改善生產和交付，打擊現金流，有機會令評級降至垃圾級別，但料未來6至12個月表現改善，守住投資級別。標普全球則提及波音就收購Spirit AeroSystems的談判，憂慮40億美元收購費用及Spirit的40億美元債務等，將推高波音債務，妨礙公司恢復現金流。

分析：處雙頭壟斷 降級機率不高

對於波音前景，市場目光放在其商用飛機業務，因該市場主要只有兩大供應商，一是波音，一是空中巴士。美國芝加哥投資公司Harris Associates持有波音債券，其固定投資主管Adam Abbas認為，波音實際被降級的機率不高，形容波音處於雙頭壟斷優勢。他又稱，目前波音許多不利因素，都是假設了波音當前問題會持續3至5年。

在2018年10月波音737 Max客機於印尼海域失事前，其信用評級獲三大評級機構評為A至A2級。後來波音客機繼印尼海域及埃塞俄比亞失事後，涉事的737-MAX客機被各地禁飛近兩年，加上疫情來襲，旋即被連番降級。Brian West上月表示，公司生產供應鏈部分問題令許多客戶失望，當務之急是穩定生產系統，改善質素等。

[企業地球村]