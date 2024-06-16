薛偉傑：寵物領養平台擬推AI健康助理

可為逾30種病徵提供意見

舉例說，若毛孩吃錯了朱古力類食物，主人向momo+求助時，後者會詢問主人一系列關鍵問題：牠吃的是哪一類朱古力（牛奶朱古力、黑朱古力或可可粉）、吃了多久、吃的份量有多少，有沒有出現某些徵狀，並根據其品種和病史（主人可以預先輸入），來判斷其緊急程度和潛在風險，讓主人有心理準備。主人也可以在程式上即時預約和有Momodoc合作關係的獸醫診所。

據Momodoc稱，該公司由去年底開始研發momo+。這個AI程式背後的大數據，是來自一些美國和澳洲大學的獸醫文獻知識庫和臨牀數據，以及香港和台灣的獸醫。

因此，主人輸入貓狗常見的30至40種病癥，包括嘔吐、咳嗽、流鼻涕、發燒、抽筋、肚瀉、血便、排尿過多或過少、飲水過多、無食欲、精神不振/不願活動等，它都能夠提供有用的意見。

該公司估計，momo+大約可以在今年9月推出，至少在推出初期不會向用戶收費，主要靠用戶預約為貓狗看病或者作健康檢查時從獸醫診所收取的轉介費來支持。至於Momodoc本身，由今年1月推出，至今已吸納大約5000個用戶安裝其手機程式。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]