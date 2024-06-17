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現代汽車印度子企 擬上市集資195億

標籤：經濟

【明報專訊】韓國汽車製造商現代汽車（Hyundai）據報計劃將旗下印度業務遞表上市，集資額或達約25億美元（約195億港元），公司估值為250億美元，有望成印度歷來最大公開招股（IPO）之一。

料成印度歷來最大IPO之一

根據該公司初步招股書，現代汽車將在印度國家交易所出售1.42億股份，相當於該公司在旗下現代汽車印度持股比例的17.5%。現代汽車已向印度資本市場監管機構遞交上市申請，惟未具體說明定價，英國《金融時報》引述消息指是次IPO預計將籌集約25億美元，而估值約為250億美元。另上市時間或安排在10月底的印度教排燈節期間，但具體取決於監管程序和市場狀况。

現代汽車印度發言人拒絕置評。現代汽車母公司於今年2月的監管文件上表示，「我們正在審查各種活動，包括海外子公司上市以提高企業價值。」

根據招股書，現代汽車自1998年以來已在印度銷售近1200萬輛汽車，包括國內銷售及出口，成為印度第二大汽車公司。

或助印交所IPO集資續贏港交所

國際會計師事務所安永日前發表報告指出，港交所（0388）的全球交易所集資額排名由去年上半年的第6名，跌至今年同期的第10名；印度國家交易所及孟買交易所今年上半年則以45億美元排行第3名，若現代汽車印度子公司落實在當地市場的大型IPO，意味印度交易所下半年或將繼續遙遙領先港交所。