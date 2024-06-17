寶尊看好618銷售 料行業平穩 快銷產品餐飲望增長佳 力拓海外

明報記者 陳偉燊

仇文彬不諱言，相比2009至2019年內地電子商貿行業發展快速，近5年來明顯增長放緩，電商跟零售增長變成一致，他認為這跟經濟周期匹配，業務表現亦較平穩。「618」購物節將至，他說從之前兩浪銷售表現及品牌銷路比去年好而言，不管怎樣，寶尊在數碼化及商業智能做得更好下，他對「618」購物節最終結果有信心。疫情後消費信心已經走出谷底，他說，以快銷產品及餐飲方面復蘇明顯，他亦有信心耐用品在今年下半年也逐步恢復。拉勻全年，他看好生活時尚（lifestyle）、快銷品及餐飲相關商品銷售表現良好，中端範圍價錢會較消費者受落。

冀品牌管理業務帶動增長

不過他說：「投資在公司身上，不能純看穩定性，因此近年發起收購，並且成立品牌管理部門（見另文）。這有助擴展到上游品牌業務，並且借助後者的線下零售業務，掌握數據並向客人提供分析及更好的建議」。

研拓越南 料東南亞毛利率高

該集團會持續在技術及商業智能着手投資，並將面向大企業客戶的技術應用到電商、國際業務範疇。集團每年會為此投資數億元（人民幣，下同），去投資及鑽研技術發展。不過他強調，集團暫時不會使用白標方式將其技術方案向外輸出銷售。

寶尊在以國際業務作中長期增長點時，仇文彬稱，集團會致力尋求本地化及線上、線下發展，目前發展地域遍及香港、台灣、包括新加坡等東南亞6國，亦正探討開發越南市場。目前在該集團400至500名客戶中，約有數十個客戶和他們共赴東南亞，料毛利率會比薄利多銷的內地市場所賺更高。

雖然機構股東阿里巴巴（9988）出售寶尊14.4%股權，仇文彬強調阿里出售股權之舉市場早已預期，和阿里關係不受影響。新接手股東Champion Kerry Inc.背後的唯品會（美：VIPS）在和寶尊建立緊密合作關係下，加上唯品會去庫存的專長，將有助集團面向新興電商崛起的新形勢。