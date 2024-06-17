利寶倡「港車北上」客加購商業險 彌補交強險第三者賠償不足

現理賠個案多與財物損失有關

陳頌賢表示，香港與內地駕駛方向不同，影響司機道路上判斷，增發生事故頻率。港車北上理賠個案較多與財物損失有關，包括車輛碰撞、在停車場出入口因行駛方向出錯碰撞，另外車輛在內地行駛高速公路時間較多，有較多車頭擋風玻璃損毀問題。不過，人身傷亡的索償個案暫時不多，或與港人在不熟悉環境下，駕駛格外小心有關。

不論是交強險和商業險第三者責任保額，均未保障車上司機和乘客在內地發生意外時出現的傷亡、醫療賠償，陳頌賢指該行的旅遊保險可覆蓋醫療費用，另外亦可購買個人意外保險，獲得一筆現金賠償彌補因傷日後無法工作的收入。至於自身車輛損毀保障，則可在本港私家車的綜合保險基礎上，加購廣東省延伸保障。

港車北上司機除了可從22間香港保險公司購買上述「等效先認」保單，也可自行向內地保險公司投保。陳頌賢稱一些較熟悉內地情况的港車北上車主會購買內地險企保單，不過大部分車主不太熟習內地情况，較傾向選擇香港險企保單。至於購買本港保單有何優點，陳頌賢指車主本來已有該行的本港車險，理賠時可提供一站式服務，例如汽車在內地損毀，內地員工會一同協助安排回港修理。該行在內地有可以廣東話溝通的理賠熱線，方便客戶溝通。

至於未來本港港車北上產品會如何改進，陳頌賢表示會與兩地監管機構討論如何加強醫療保障、提高責任保額等。目前港車北上產品仍是傳統車險的保障範圍，隨着電動車更為普及，他認為可以提高電動充電裝置責任賠償保額，保障一旦停泊充電因漏電、過熱起火，波及其他車輛的第三者責任。