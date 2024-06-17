港商無水染色技術推動環保製衣

明報記者 薛偉傑

傳統浸染技術以水作染色介質，將紗線、布料或衣服放進一個又一個裝了水和染料的染缸，由淺至深逐步染色，直至紗線、布料或衣服上的染料飽和，以水洗也不大脫色為止。其缺點是用水量極大，平均染一件衣服至少要使用數十公升水。染色後這數十公升水都成了污水。雖然污水處理技術可減少部分污染物後才排放，但始終仍會造成很大的污染，而且處理費用也相當高。

匡博創投（qonvolv Ventures）總裁蔡逸倫表示，他們的團隊早在2013年開始研發ECOHUES非水介質染色技術。這個方案改用兩種工業界常用的非水溶劑來代替水作為染色介質。這兩種非水溶劑絕大部分都可回收再用，毋須排放。之所以要使用兩種非水溶劑，是因為其中一種是用來吸附染料，另一種則將染料帶落纖維。

已獲17項專利 累積投入數千萬

雖然這套技術的基礎構思是從文獻看到，但很多細節都需做大量測試，包括：應該使用哪兩種非水溶劑，兩者的比例怎樣才合適，在什麼溫度和壓力之下運作，甚至管道都有特別要求等。這些就是該公司的知識產權所在。由2013年開始研發，直至2021年經過中國紡織工業聯合會的專家認定達國際領先水平。現時，該公司的ECOHUES非水介質染色技術已取得17項專利。染色過程毋須用水，不產生有害物質等，該公司曾委託第三方檢測公司做認證。至於累積研發經費約介乎3000萬至5000萬元。

qonvolv：每件T恤省40升水

蔡逸倫表示，ECOHUES方案具多個優點。首先，在紗線染色過程中，真的完全沒有用水；只是事後清洗染缸時才會用到小量水。相對傳統浸染技術，每件T恤就要使用大約40公升水，而且事後差不多全部變成污水，ECOHUES方案可說是環保得多。其次，這方案在材料方面亦比較物盡其用。除了那兩種非水溶劑大部分可回收重用外，染料亦有超過97%被紗線吸收，只有不到3%依附在染缸上。傳統浸染技術只有60%至70%的染料被紗線吸收，餘下30%至40%則溶解在剩下的水中。第三，傳統浸染技術除了使用染料和水，還需加入一些化學鹽和化學助劑優化染色效果。而ECOHUES方案就只需使用染料和那兩種非水溶劑，不用加水，也毋須化學助劑和化學鹽。至於回收非水溶劑的方式則是類似蒸餾，只需將剩下染料和那兩種非水溶劑略為加熱，兩者就可以和染料分離。第四，表面上，ECOHUES方案的用電比傳統浸染技術略多（因為要回收染料和非水溶劑）。但若以全流程來比較，傳統浸染技術的總耗電，應該要將污水處理的耗電計算在內，ECOHUES方案的用電其實較少。

整體來說，ECOHUES方案的運作成本其實應該比傳統的浸染技術低一些。只可惜，暫時未完全體現到這個好處。這是因為，染料生產商為了方便傳統染廠，索性在生產染料時，就全部都加入那些化學助劑和化學鹽。這令到該公司採購染料時，反而需要要求染料生產商從染料中去除那些化學助劑和化學鹽才交貨，因而拉高了染料採購價。這個問題相信要將來採購量夠大時，才可以解決。

現擁內地本港韓國3個品牌客戶

採用ECOHUES方案的染廠的溫度、濕度、噪音，都比傳統染廠低，工作環境較佳。只不過，因為傳統染廠未必有回收設備，若要轉用ECOHUES方案，通常都需要稍為加裝或改裝設備。該公司在內地現有3套設備可以為客戶提供染色服務，支援棉、蔴、天絲等植物製成的紗線。其中一套設備比較大型，就是將傳統染廠設備改裝而來。

客戶方面，率先在去年開始採用ECOHUES非水介質染色技術的，是其關聯公司、便服品牌DETERMINANT。今年上半年新增兩個客戶，分別是內地和韓國的品牌。估計今年下半年或明年初再增加一個內地品牌及一個日本品牌客戶。

另外，該公司正和一些公司合作開發，希望到今年底ECOHUES技術也可以支援染布和染衫。

[新經濟新天地]