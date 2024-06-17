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危疾保忌與住院保綑綁買

【明報專訊】梁先生（50歲）剛確診中風，現時右邊身體活動不能自如，他正在做密集式復康治療，醫生說要回復至中風前的活動能力，相信要9個月至一年的時間。

梁先生的有薪病假已所剩無幾，很快便需進入無薪假的時期，他僱主對他不錯，容許他停薪留職，待身體恢復後才回來工作。梁先生粗略估計他的停薪留職期可能需時半年，這段時間的生活費，便需要依靠正在索償的危疾保險了。保險公司對梁先生的索償申請積極地配合，已通知他一個星期後便能獲得50萬元的賠償金額了；但與此同時，保險公司也通知梁先生：他的危疾保險方案是舊式產品，只能安排一次索償，在這次中風索償完成後，他這份保險便完成歷史任務，而在這保險內附設的住院保險，也將會一併被取消。

舊式危疾保索償後 住院保一併取消

索償獲批對梁先生來說，正如及時雨，解決了未來半年內的生活費，包括供樓、家庭的生活費、子女學費等等，但要取消住院保險，對他來說卻是晴天霹靂。他依稀記得15年前，在購買危疾保險時，也詢問若危疾索償完成後，住院保險將會怎樣處理，那時的產品設計，是不能將住院計劃作為單獨項目，而作為附加保障，梁先生亦可享有約10%的保費折扣，在各樣考慮下，梁先生便將住院保險連同危疾保險一併購買，並囑咐保險經紀如推出可獨立購買的住院保險方案時，提醒他將附加保障轉至獨立保險。

15年過去了，各保險公司也推出了可獨立購買的住院保險，當年的保險經紀亦已離職多年，接手的保險經紀也轉了幾位，他也將這想法漸漸地淡忘了，直至到這一刻。

筆者聽到這裏，也為梁先生感到難過，若他的市場觸覺強了點，又或者接手的保險經紀可提供較貼身的跟進服務，結果或可改寫。不幸中的大幸，是醫生說梁先生可大致能回復以前活動能力，起碼能重投職場，繼續養活自己及家人，所以他們會努力地做復康療程，回到工作崗位後，在退休前也可依靠公司的醫療保障。

添購多重索償方案增保障

他真的不能再購買危疾或/及住院保險嗎？坦白說，筆者認為這是很有難度的，因為在申請購買這些方案時，保險公司是會請客人提交過往病歷，以梁先生的病歷情况，相信是很難過關的。

就着梁先生的「住院保險被取消」無奈經歷，對其他客人帶出什麼的信息呢？

1）基於醫學昌明，很多以前不治之症已轉化為長期病患（癌症便是一個很好的例子），當病情受控時，病人的生活便可如常繼續，但不代表他以後不會再受其他病患所困擾（包括其他嚴重疾病），所以客人應考慮購買可作多重索償的危疾方案。若客人多年前已購買了一些單一次賠償的方案，他可再添購多重索償的方案，以增加本身的保障；

2）將住院保險和危疾保險方案分割，不要因為保費便宜一點或申請程序較方便，就將兩者綑綁，題外話：這個「分割」是需要在客人仍是健康狀態良好時處理的；

3）坊間也有一些能提供較高保障的住院保險，尤其是針對嚴重疾病引伸的長線治療需要，例如透析治療、標靶治療等，客人也可考慮添購。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]