于學宇：迎「美股七雄」以外投資機遇

雖然美國股市的整體估值似乎偏高，但企業銷售收入及利潤率持續增長，以及宏觀經濟環境改善，將繼續為股市帶來支持。2024年4月，由於股市出現合理調整，這亦促使我們重新增持股票。

環球經濟出現分歧，再加上地區之間的企業盈利表現不一，均繼續支持多元化投資配置。我們增持歐洲股票，原因是歐洲的消費前景向好，同時環球經濟復蘇範圍擴大、利率環境溫和及股市估值更具吸引力。在歐洲股市中，我們發現一些被低估的企業盈利增長機會。

增持歐股 部分日本工業股吸引

我們亦看好部分具有吸引力的日本大型股和工業股。今年日本股市受惠於持續實施的寬鬆貨幣政策，以及企業管治水平提升帶來更高的資本配置和股東回報，以致經濟基本面強勁及企業盈利增長持續向好。2024年第二季，由於日本企業有能力將上漲的成本轉嫁至最終產品價格，因此企業利潤創下新高，這甚至可能有助於推動工資增長。

AI推動能源需求 擴電力生產

從主題投資的角度來看，大宗商品及能源股票仍具吸引力，因為它們可以為當前緊張的中東和烏克蘭地緣政治局勢，提供有效的對冲作用。另外，我們的環球資源股票團隊早前指出，人工智能 （AI）為能源行業帶來重大投資機遇。

隨着人工智能的技術日益進步，數據中心的建設步伐及耗電量將持續提高，而滿足需求的大前提是同步擴張電力生產和輸送效能。根據Thunder Said Energy截至2024年4月的數據，2010年至2023年期間，與數據中心相關的電力需求複合年增長率為14%，而同期環球總電力需求的年增長率僅為2.5%。

在地緣政治局勢持續令人憂慮的背景下，我們將優先考慮經信貸質素調整後的收益率，並增持我們認為在未來能夠有效分散風險的投資市場領域。

施羅德投資亞太地區多元化資產管理主管

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[于學宇 投資全面睇]