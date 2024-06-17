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趁減息前 做美元定存享逾4.5厘息

【明報專訊】美國聯儲局如預期於6月維持利率不變，最新點陣圖中位數顯示今年可能僅減息一次，明年則有機會減息4次。意味明年減息速度或加快，要及早鎖定較高利息收益，除投資較長年期的優質債券外，也可考慮將部分資金分批投放於銀行高息定存，以獲取逾4.5厘的年息率。

明報記者 劉敬華

若細看是次點陣圖分佈，有8名與會官員預測今年減息兩次，而預期今年減息一次的官員人數則為7位。DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指，點陣圖分佈顯示聯儲局官員並未就今年的減息次數達成共識，認為需要更多時間觀察局方對抗通脹「進展」的看法，料這將成首次減息的明確信號。儘管目前市場對美國今年減息一或兩次的意見仍存分歧，但普遍傾向預期減息周期有望於今年9月展開，並預料明年減息速度將稍為加快。

鑑於現時難以確定聯儲局何時減息，投資者如選擇將部分資金投放於定存，可為未來一年鎖定逾4.5厘的年回報。無疑先以9月為第一個期限，現階段將資金投放於可提供4.5厘或以上息率的一個月定存，到期後視乎當時市場對減息的預期，再決定要換馬至12個月高息定存，還是繼續敘做短期定存，以在較接近減息時間，鎖定未來一年的利息收益。

要留意的是，此理想構思存不確定因素，基於目前市面上大部分港元或美元高息定存，均為個別銀行為吸納新資金，或鼓勵客戶選用指定服務，而不定期推出的定期存款優惠，若短期定存期滿時，銀行資金充裕，屆時定期存款優惠有機會遜於現水平，故此投資者或可考慮較保守的策略，即現階段將計劃投放於定存的資金最少分為兩份，一份直接敘做可提供逾4.5厘年利率的12個月定存，另一份則投放於可提供4.5厘或以上息率的一個月定存。

恒生短期定存年利率高見5.9厘

長期定存方面，即使是以新資金開立港元定存，亦較難提供此逾4.5厘的優惠年利率，但若以新資金開立美元定存，則有望獲得5厘或以上的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以3萬美元（約23.4萬港元）或以上新資金，開立12個月美元定存可享5厘特優年利率，即最少可賺1500美元（約1.17萬港元）利息。又如南商的美元定存優惠，該行的特選「南商理財」客戶經分行，以10萬港元等值的全新資金開立「美元智優息高息定期存款（新資金）」，敘做9個月美元定存，可享5.1厘的優惠年利率，敘做12個月美元定存，也可獲4.6厘的優惠年利率。

至於短期定存優惠，同樣是以美元定存的息率較為吸引，目前恒生及富邦均可提供逾5厘的一個月定存優惠。以恒生的兌換外幣定存優惠為例，即日起至今年6月29日，該行的優越私人理財/優越理財客戶於優惠期內在指定交易時段，經手機應用程式、網上理財、電話理財熱線或分行兌換美元的交易額達1萬港元或其等值，並同時開立一個月美元定存，可獲5.9厘的年利率優惠，而該行的優進理財或綜合戶口客戶兌換美元則可獲5.5厘的年利率優惠。又如富邦客戶由即日起至今年8月30日，經分行以10萬港元等值或以上兌換美元，並同時開立一個月美元定存，可獲5.38厘的特惠年利率。

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