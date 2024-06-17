瑞銀亞洲：AI概念受追捧 聯想購21071

【明報專訊】美股微軟（美：MSFT）蘋果（美：AAPL）近日相繼破位，爭奪全球最高市值上市公司之位，市場繼續炒作AI概念，憧憬AI能成為拉動股價及業績的火車頭。港股亦有不少AI概念股，包括早前表現相對突出，近日隨大市向下的聯想（0992）。全球個人電腦龍頭聯想去年開始推出多種AI PC，令產品不再單純為個人電腦，而是終端以及雲技術等的結合，令市場對AI PC的未來滲透率充滿期望，甚至認為有機會改變個人電腦產業生態。如投資者看好聯想，可留意聯想認購（21071），行使價13.48元，2024年12月到期，有效槓桿約4.8倍。不過，聯想早前公布的業績優於市場預期，股價衝高後由高位回落超過一成二，最近在11元附近徘徊，加上近日大市仍在調整，如投資者認為短期內聯想仍有調整空間，可留意聯想熊證（59735），收回價14.5元，2025年10月到期，有效槓桿約2.7倍。
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