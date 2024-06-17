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廖偉強：樓價短期受困 壓力有增無減

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期樓市成交量從3月的高位中逐步放緩，樓價不振；但筆者並不認為利好樓市的因素就此消失，相反，利好因素其實多不勝數。例如中央陸續增加港澳自由行城市，增加更多旅客帶動消費，對香港的經濟流動必定產生積極作用。政府透過各項輸入人才計劃吸納各方人才，除了能補給香港勞動市場外，更必定帶來更多房屋需求。另外，家族辦公室數量更加如雨後春筍，對金融市場必定產生幫助。

撤銷樓市辣招，就更是一大利好因素，這不僅短期令市場亢奮，更重要是增加市場客源的多樣性。市場由以往大部分都是剛性需求的用家轉變至各類客源都有，撤辣明顯釋放了投資者及內地買家的購買力，他們都成了支撐香港樓市的一分子。

不過，縱有上述利好因素，樓價在短期內似乎仍無可避免要面對下行壓力，皆因短期而言，利淡因素也不少。其中，最首要的問題就是新盤的積存量。目前，發展商庫存量不斷增加，為了「散貨」，減價是必須的，而減價的結果必定是搶佔了二手市場客源，以及令二手業主進一步受壓，叫價難以「企硬」。減息步伐不似預期，商業資金面對高息壓力，香港很多生意人持有各類型物業，這幾年除了面對樓價下跌，身家縮水外，更重要是商業利息增加了不少。在生意不足下，還要付上高息去營運，支撐不住的老闆，就需要大幅減價沽售物業來補貼或減輕負擔。

至於置業者，供款壓力也不輕，這幾年很多市民突然增加了供樓成本。另外，由於銀行收縮借貸，無論樓市還是做生意，缺水下自然難有起色。既然上述問題在短期內仍然困擾香港樓市，筆者估計，整體樓價在這段期間，還有機會下跌約5%。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]