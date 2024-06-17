布少明：新盤吸金千億 後市料「求量」

【明報專訊】近年樓價持續整固，但本港仍是全球樓價最難負擔的城市。日前一家國際顧問機構一年一度公布《國際樓價負擔能力報告》，顯示香港樓價與收入比率，連續第14年成「全球最難負擔城市」榜首，最新公布的比率約16.7倍，意味着一個家庭不吃不喝16.7年才能在港置業。不過，本港作為國際金融大都會，加上背靠祖國，近年又推出各項「搶人才」計劃力爭「人才」及「人財」到港，眾多因素令香港有着一定程度吸引力，承托着樓價水平，港樓是「貴得有道理」。
日前美國聯儲局公布最新議息結果，息率一如市場預期維持不變，惟暗示今年內只會減息0.25厘，較先前預計為少。事實上，本港息率已有一段時間處於一個較高水平，但本港樓市於全「撤辣」後表現穩中向好，特別是一眾發展商延續「低價開盤」的策略，令新買家的供樓負擔得以減輕，一手市場「吸金力」相當強勁。
綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場消息，本年截至6月11日一手成交金額達1005億元，較去年上半年約684億元高出約47%，並創近3年新高。值得留意，在不足半年間，今年一手成交金額已佔去年全年約1100億元超過九成。由於短期私人住宅供應仍偏高，除了目前累積貨尾量錄約2.11萬伙外，已獲批但尚未發售的私人住宅項目亦超過1.63萬伙單位，連同待批預售樓花同意書的私人住宅單位數目亦有1.18多萬伙，即貨尾及樓花項目合共超過4.9萬個單位。因此估計發展商仍會持續採取「低價求量」的銷售策略。
個人預料，踏入6月份多個新盤亦應市推售，估計全月一手交投有望錄得約1500宗，成交保持活躍，而整個下半年樓市焦點仍集中一手市場。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）