馬泰陽：減息步伐放緩 新盤續搶攻

自2月尾財政預算案公布為樓市全面「撤辣」及放寬按揭，釋放本港過去多年因「辣招」窒礙了的置業意欲，刺激新盤市場出現「價量齊升」的局面。上半年個別發展商持續以低價開賣，吸引市場焦點，並引出市場購買力，多個新盤大賣，一手新盤吸金力強勁。二手方面，「撤辣」後交投亦加快，本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上半年（截至6月11日）二手住宅錄18,562宗註冊，較去年下半年的13,642宗增加約36%；預料整個上半年二手住宅註冊量有望挑戰2.1萬宗，屆時將較去年下半年有約五成增幅。不過由於現時私人住宅供應仍偏高，連同新盤貨尾量、已獲批但尚未發售私人住宅項目，以及連同待批預售樓花同意書的私人住宅，累計共逾4.9萬伙，預料下半年發展商繼續以貼市價推售新盤，二手將繼續受壓。

筆者認為「撤辣」有利本港樓市長遠發展，重新吸引不同需要的買家入市，加上新學年將至，有不少內地的專才家庭陸續來港，不但能為本港的樓市注入新動力，同時亦帶動本港的購買力將持續釋放。雖然美國聯儲局連續7次維持利率不變，而且暫無減息行動，市場普遍認為美國息口經已見頂，有不少買家見樓價回落不少，亦趁機入市，相信當息口真正回落時，將進一步增加市民的入市意欲，對本港樓市有支持作用。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]