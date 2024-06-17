領展8厘息 大行指市場太悲觀

明報記者

領展過去曾獲不少「退休族」追捧，因其持有大量商場、車位、商廈、街市等，每年提供穩定租金收入，持有領展儼如「半個收租公」，領展每年可分派亦算吸引。不過，近年受新冠疫情、息口向上、海外擴張、管理層減持及減派息等因素影響，股價插水。去年初更宣布「世紀」供股，引來市場反彈，供股過後股價反覆回落，年初至今已累瀉逾兩成，傷盡「食息族」心。

受累供股管理層減持高息環境

惟有大行認為，雖然近期北上消費蔚然成風，打擊本港零售市道，領展續租租金調整率有放緩風險，並調低其目標價，但由於其股息率達8厘，價值吸引，建議買入。

摩根士丹利發表報告，雖然下調領展2025至2026財年每單位分派預測2%至4%，並將目標價從48元下調14.5%至41元，但指領展股息率達8厘，加上去年度末期每單位分派較上半年有增長，領展價值吸引，維持「增持」評級。

大摩認為，雖然北上消費增加，但領展香港零售收入仍維持靭性，截至今年3月底，出租率高達98%，出租成本亦屬健康水平、以及新簽租約數目多；加上潛在回購、企業行動如收購等，對長線投資者有吸引力。大摩並預計，北上消費在今年第二季會見頂；又預期領展香港、中國和新加坡的續租租金調整率向好，債務成本維持低於4厘。

匯豐環球研究報告亦維持領展「買入」評級，但將目標價從47元下調4.2%至45元，以及將今明兩個財年每單位分派預測分別下調3%及4.5%。匯豐認為，領展去年度業績好過預期，目前主要挑戰是北上消費趨勢不斷增長，令本港零售競爭加劇，導致去年度下半年零售銷售放緩，認為未來12個月領展續租租金調整率有放緩至持平增長的風險。

憧憬納入滬深港通 大行籲買入

不過，匯豐同時認為，投資者可能對公司前景過於悲觀，並低估其必需品零售投資組合表現。去年度儘管市場疲弱，領展仍能新簽超過660個新租約。如領展能迅速在香港打造多元化的租戶組合，更會帶來正面驚喜。匯豐指出，鑑於其香港零售投資組合營運持續改善及項目收購等，每單位分派增長前景良好，又預期領展股價將受惠於即將到來的較低債息環境。若REITs能正式納入滬深港通，對股價更有正面作用，故維持「買入」評級。

不過，香港股票分析師協會理事連敬涵就認為領展並不吸引，一來其發展受局限，香港市場有好投資回報的項目已「買少見少」，拓展海外市場風險又高，始終熟悉程度不及香港；二來北上消費成趨勢，對經營民生商場的領展影響大，目前已見不少港人北上購買民生用品；加上供股事件令投資者有戒心，就算領展股息率高，市場仍有很多選擇，如內銀都有八、九厘股息率，但相對更穩陣。

領展行政總裁王國龍早前就指出，北上消費屬長線趨勢，公司需要面對問題，適時調整租戶組合；並期望政府可以爭取恢復「一簽多行」，吸引更多深圳及廣東省遊客來港。

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[退休綢繆]