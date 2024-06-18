首5月內房開發投資 按年跌幅擴至10%

今年1至5月份房地產開發企業房屋施工面積按年跌11.6%至68.89億平方米。其中，住宅施工面積按年跌12.2%至48.16億平方米。房屋新開工面積按年跌24.2%至3億平方米，住宅新開工面積2.18億平方米，按年跌25%至。房屋竣工面積按年跌20.1%至2.22億平方米，住宅竣工面積1.62億平方米，按年跌19.8%。

房企到位資金按年跌24%

雖然政府致力疏通房企融資管道，不過1至5月份房地產開發企業到位資金仍按年下跌24.3%，至4.26萬億元。其中，國內貸款按年跌6.2%至6810億元；利用外資按年跌20.3%至11億元；自籌資金按年跌9.8%至1.48萬億元；定金及預收款按年跌36.7%至1.26萬億元；個人按揭貸款按年跌40.2%至6191億元。

房價方面，統計局城市司首席統計師王中華指出，在5月份70個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格按月下跌、按年跌幅略有擴大。當中，5月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月跌0.7%，按年則跌3.2%。

二三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別下跌0.7%和0.8%，按年則分別跌3.7%和4.9%。二手方面，一線城市二手住宅銷售價格按年跌9.3%；二三線城市二手住宅銷售價格按年分別跌7.5%和7.3%。

高盛指出，儘管近幾個月來地方採取了更多住房寬鬆措施，但認為與一線城市相比，低線城市的經濟增長基本面較弱，包括更嚴重的供過於求問題，低線城市房地產市場仍面臨強勁的阻力。該行預計未來數月會有更多住房寬鬆措施出台，包括一線城市進一步放寬購房限制、進一步降低房貸利率等。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，為改善內地房地產市場疲軟狀况，預計政策制定者將敦促地方政府加快執行，特別是從開發商手中購買未售出的住房，並可能會出台更多政策，如降息、擴大用於購買未售單位的資金等來挽救行業。