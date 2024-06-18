moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

首5月內房開發投資 按年跌幅擴至10%

標籤：經濟

【明報專訊】內地近月出台規模最大的救市措施，惟市場銷售仍未回暖，難遏房地產開發投資下跌。國家統計局公布，今年1至5月房地產投資約4.06萬億元（人民幣，下同），按年跌幅擴大至10.1%（見圖2），其中住宅投資約3.08萬億元，按年跌幅亦達10.6%。1至5月份的新建商品房銷售面積為3.66億平方米，按年跌20.3%，其中住宅銷售面積跌23.6%。新建商品房銷售額3.57萬億元，按年跌27.9%，其中住宅銷售額跌30.5%。

今年1至5月份房地產開發企業房屋施工面積按年跌11.6%至68.89億平方米。其中，住宅施工面積按年跌12.2%至48.16億平方米。房屋新開工面積按年跌24.2%至3億平方米，住宅新開工面積2.18億平方米，按年跌25%至。房屋竣工面積按年跌20.1%至2.22億平方米，住宅竣工面積1.62億平方米，按年跌19.8%。

房企到位資金按年跌24%

雖然政府致力疏通房企融資管道，不過1至5月份房地產開發企業到位資金仍按年下跌24.3%，至4.26萬億元。其中，國內貸款按年跌6.2%至6810億元；利用外資按年跌20.3%至11億元；自籌資金按年跌9.8%至1.48萬億元；定金及預收款按年跌36.7%至1.26萬億元；個人按揭貸款按年跌40.2%至6191億元。

房價方面，統計局城市司首席統計師王中華指出，在5月份70個大中城市中各線城市商品住宅銷售價格按月下跌、按年跌幅略有擴大。當中，5月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月跌0.7%，按年則跌3.2%。

二三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別下跌0.7%和0.8%，按年則分別跌3.7%和4.9%。二手方面，一線城市二手住宅銷售價格按年跌9.3%；二三線城市二手住宅銷售價格按年分別跌7.5%和7.3%。

高盛指出，儘管近幾個月來地方採取了更多住房寬鬆措施，但認為與一線城市相比，低線城市的經濟增長基本面較弱，包括更嚴重的供過於求問題，低線城市房地產市場仍面臨強勁的阻力。該行預計未來數月會有更多住房寬鬆措施出台，包括一線城市進一步放寬購房限制、進一步降低房貸利率等。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，為改善內地房地產市場疲軟狀况，預計政策制定者將敦促地方政府加快執行，特別是從開發商手中購買未售出的住房，並可能會出台更多政策，如降息、擴大用於購買未售單位的資金等來挽救行業。