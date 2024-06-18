大家樂今季港快餐同店銷售跌單位數 CEO：未計劃加價 對暑假表現有信心

明報記者 蕭嘉聰

撇除疫情資助 去年多賺3.8倍

集團全年每股基本盈利為0.57元，派末期股息每股0.42元，按年增50%，全年派息率為101%。大家樂昨午公布業績，股價午後炒起，收市報8.68元，升3.1%。

梁可婷指出，去年個別產品有加價，全年平均單價約為43元。今年經濟環境不算樂觀，作為全港最大的飲食集團，加價亦會克制，大家樂暫時未有打算加價，會做更多優惠，加強餐單設計吸引市民消費。

她又稱，暑假是傳統消費旺季，相信香港將迎來更多遊客，本地市民亦會外出消費，加上大型活動推廣，對今年暑假表現有信心，將因應情况調整部分店舖營業時間。

毛利率升至11.4% 仍有上升空間

她認為，去年毛利率由8.6%升至11.4%，主要受惠於集團與採購商達成協議、調整餐單組合等令食物成本受控；加大資訊科技投資、靈活處理員工排班等，減省多方面成本，相信未來毛利率仍有上升空間。

截至今年3月底，集團在港共設有380間門店，按年增加4間，當中172間為大家樂門店；內地有171間門店，按年淨增加18間。梁可婷指出，續租租金未見升幅，但部分區域仍有較大競爭，整體續租租金跌幅較預期慢，香港大家樂會繼續視乎情况，物色合適的店舖。梁可婷預期，內地業務今年會繼續擴展門店網絡，目標開設20間門店或更多，維持2025年門店增至280間目標。

此外，香港政府今年4月起實施外賣餐具走塑，梁可婷表示，約80%至90%的外賣客戶已不加購餐具，但包裝成本沒有大幅回落，外賣仍佔生意四成比例，以及木製餐具成本未有完全轉嫁至消費者，對毛利率影響不大。員工成本方面，梁可婷指出，政府調整最低工資將有一定壓力，不過集團旗下餐廳員工每小時工資早已達到60至70元水平，今年4月香港整體員工薪金亦調升3%至3.5%，將靈活排班、以自動化及數據化提升生產力。