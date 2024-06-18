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股神減持比亞迪 步伐大幅放慢

【明報專訊】股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）再度減持中國電動車龍頭比亞迪（1211）股份，但減持步伐放慢。據聯交所股權披露資料顯示，巴郡於上周二（11日）減持比亞迪134.75萬股，均價230.46元，持股量由7.02%降至6.9%，套現約3.11億元，距離上次去年10月披露減持時隔近8個月。有分析認為，股神過去兩年減持頻繁或因過分憂慮電動車市場競爭，但看見比亞迪盈利仍有增長後開始放慢步伐。

8個月再減1百分點 持股降至6.9%

以過去兩年巴郡在比亞迪持股量來看，比亞迪配股集資後股權攤薄至約20.49%，巴郡2022年8月24日首度披露減持跨越1個百分點至19.92%（見圖），其後差不多每月都減持跨越1個百分點，當中2022年11月僅1個月已減約兩個百分點至15.99%。直至去年10月25日持股量減少至7.98%，對上次減持是6月19日，已時隔4個月；最新申報是今年6月11日，相隔近8個月才減持至6.9%，可見減持步伐有所放慢。

分析：或見比亞迪盈利增長 放慢沽

香港股票分析師協會理事連敬涵認為，巴郡過去急急減持比亞迪持股量或因其過分憂慮電動車市場競爭，但在該環境下比亞迪由於自主生產而具成本優勢，故盈利仍有增長。「他見到不是很『對路』，不如放慢腳步，慢些沽。」連敬涵續稱，按巴郡現時減持步伐來看應半年減持約一個百分點持股，直至完全沽清；但若只剩下少部分持股量，一次過清倉也有可能。

巴菲特對比亞迪的投資可追溯至2008年，當時以每股作價8元，斥資18億元買入2.25億股比亞迪Ｈ股。