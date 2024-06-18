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珠光向控股股東發新股償債

標籤：經濟

【明報專訊】珠光控股（1176）公布，昨收市後向控股股東融德投資溢價配售16.25億股新股，每股配售價0.2元，較收市價0.165元溢價21.21%，涉3.25億元，將以資本化方式償付。是次配售16.25億股新股，佔公司已發行股本的22.49%，或擴大後股本的18.36%。

較昨日收市溢價21%

融德投資為珠光控股控股股東，於昨日公告日期持有公司近39.61億股，或54.81%權益；在交易完成後，融德投資持股將升至近55.86億股或63.11%權益。融德投資由主席兼執董朱慶凇實益擁有34.06%權益，副主席兼執董廖騰佳是融德投資的唯一董事及實益擁有融德投資的36%權益。執董朱沐之實益擁有融德投資的29.94%權益。今次配售將於股東特別大會上尋求獨立股東批准，以考慮並酌情批准認購協議及其項下擬進行的交易。

集團稱，在2021年10月28日控股股東融德投資與公司訂立貸款協議，同意向公司提供總本金額為3.25億元之貸款，按年利率12厘計息。相關貸款將於今年10月27日到期。於認購協議日期，珠光控股未償還貸款本金總額及其所有應計利息為4.28億元。訂約方同意認購價於完成時按資本化方式結付，顯示控股股東對集團長期發展的信心及支持。