美吸走全球逾三成跨境投資 比例遠超疫前18％ 受惠聯儲加息

【明報專訊】雖然全球出現「去美元化」的聲浪，但彭博社向國際貨幣基金組織（IMF）取得的分析數據卻顯示，自新冠疫情爆發以來，美國吸走全球近三分之一的跨境投資，遠高於疫情爆發前的18％佔比。IMF指出，2020年的美元短缺，令市場人士擔憂，而2022年俄羅斯資產被凍結，更觸發市場對資本自由流動的關注，惟全球資金流入美國的比例卻不跌反升。這主要由於美聯儲加息對海外投資者產生巨大吸引力，而美國政府為推動可再生能源及半導體產業而引入價值數百億美元的刺激措施，也為美國帶來新一輪外國直接投資（FDI）。
相比下，自疫情爆發以來，流入中國的跨境資本總額佔比已減少一半以上。根據IMF的數據，在2021至23年間，流入中國的跨境資本，僅佔跨境資本總額的3%，遠低於截至2019年的10年間，平均的7%水平。海外對中國的直接投資持續放緩，繼去年的實際使用外國直接投資（FDI）金額下跌8%後，今年首4個月按年再跌27.9%（見圖）。由於利率處於低位，資金正流出中國。內地企業4月購買外匯的規模，創2016年以來新高。
根據IMF的數據，其他新興市場近年也面臨淨資本外流的問題，是自2000年以來的第二次。去年，流入新興市場的FDI，僅佔GDP的1.5%，比例是本世紀以來最低。相比下，美國正吸引愈來愈多的國際資本。IMF的數據顯示，以淨額計算，美國在2021至23年錄得的資金流入，相當於其GDP的1.5％，並呈上升趨勢。
最新形勢反映疫情前資金傾向湧入中國等新興市場的局面，已出現重大轉變。追蹤全球資本的國際金融協會（IIF）經濟學家Jonathan Fortun指出，美國吸引了市場的所有關注，導致流入新興市場的資金，出現某程度的枯竭。
市場人士指出，與疫情爆發前的情况相比，流入中國等新興市場的FDI，與流入美國的資金發生重大變化，只有在中美等政策出現變化，這種資本流動模式才可能改變。
隨着美聯儲準備在今年稍後開始減息，有可能降低美國資產對全球固定收益投資者的吸引力，預示美國吸引外資的優勢可能難以持續。此外，積極為美國11月總統大選拉票的美國前總統特朗普已表明，倘若再次入主白宮，將扭轉拜登經濟學的主要內容，可能影響外商投資。
TS Lombard的Grace Fan指出，美國的政治矛盾，引發市場對大選結果的確認，以及法治能否維持的擔憂。在「去美元化」的聲浪逐漸增強之際，法治是維護投資者對美國資產信心的基礎。
另外，美國聯邦債務飈升，也引發市場對美國政府可能陷入財政懸崖的擔憂。羅兵咸永道（PwC）地緣政治投資業務負責人Alexis Crow指出，債務飈升可能威脅到美國吸引投資者的一些關鍵因素，包括美國國債作為安全資產的信譽。