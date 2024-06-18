美吸走全球逾三成跨境投資 比例遠超疫前18％ 受惠聯儲加息

相比下，自疫情爆發以來，流入中國的跨境資本總額佔比已減少一半以上。根據IMF的數據，在2021至23年間，流入中國的跨境資本，僅佔跨境資本總額的3%，遠低於截至2019年的10年間，平均的7%水平。海外對中國的直接投資持續放緩，繼去年的實際使用外國直接投資（FDI）金額下跌8%後，今年首4個月按年再跌27.9%（見圖）。由於利率處於低位，資金正流出中國。內地企業4月購買外匯的規模，創2016年以來新高。

中國首4月FDI按年跌28%

根據IMF的數據，其他新興市場近年也面臨淨資本外流的問題，是自2000年以來的第二次。去年，流入新興市場的FDI，僅佔GDP的1.5%，比例是本世紀以來最低。相比下，美國正吸引愈來愈多的國際資本。IMF的數據顯示，以淨額計算，美國在2021至23年錄得的資金流入，相當於其GDP的1.5％，並呈上升趨勢。

最新形勢反映疫情前資金傾向湧入中國等新興市場的局面，已出現重大轉變。追蹤全球資本的國際金融協會（IIF）經濟學家Jonathan Fortun指出，美國吸引了市場的所有關注，導致流入新興市場的資金，出現某程度的枯竭。

市場人士指出，與疫情爆發前的情况相比，流入中國等新興市場的FDI，與流入美國的資金發生重大變化，只有在中美等政策出現變化，這種資本流動模式才可能改變。

若特朗普勝選美減息 吸資或有變

隨着美聯儲準備在今年稍後開始減息，有可能降低美國資產對全球固定收益投資者的吸引力，預示美國吸引外資的優勢可能難以持續。此外，積極為美國11月總統大選拉票的美國前總統特朗普已表明，倘若再次入主白宮，將扭轉拜登經濟學的主要內容，可能影響外商投資。

TS Lombard的Grace Fan指出，美國的政治矛盾，引發市場對大選結果的確認，以及法治能否維持的擔憂。在「去美元化」的聲浪逐漸增強之際，法治是維護投資者對美國資產信心的基礎。

另外，美國聯邦債務飈升，也引發市場對美國政府可能陷入財政懸崖的擔憂。羅兵咸永道（PwC）地緣政治投資業務負責人Alexis Crow指出，債務飈升可能威脅到美國吸引投資者的一些關鍵因素，包括美國國債作為安全資產的信譽。

（彭博社）

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