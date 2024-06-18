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黃雯怡：泡泡瑪特候回調吸

【明報專訊】美國5月通脹放緩，惟聯儲局取態偏鷹，市場認為減息將延後，年內或只有一次降息。這一預期，支持了美匯強勢，不利內地與本港股市。內地昨日公布的經濟數據整體偏軟，固定投資、工業增加值表現遜預期，樓市續探底，惟社會消費品零售額勝預期。市場關注內地會否推出更多刺激政策，以及7月即將召開的二十屆三中全會定調。恒指經歷數周回調，在17,600點見支持，短期仍維持上落格局。

5月內地經濟數據反映房地產對內需影響仍大，消費品牌方面，可關注海外市場增長快，且不易產生貿易衝突的品類，比如潮玩。泡泡瑪特（9992）作為潮玩行業頭部企業，擁多元化IP資源，同時在海外市場表現亮眼。2023年泡泡瑪特收入同比增36.5%達63億元（人民幣，下同），其中港澳台及海外業務增長強勁，同比增134.9%至約10.6億元，收入佔比達16.9%，海外門店數量達80間。管理層預期，今年海外收入增長不低於100%，海外門店數量可達130至140間。

公司的IP品類多元且持續「破圈」，近期推出多個高熱度IP新品類和聯名款：包括首套限量藝術生活收藏卡牌；6月13日上線LABUBU森林秘密基地系列拼搭積木，拓展積木新品類；Hirono與運動品牌Vans聯名款上線，銷情不俗。

此外，泡泡瑪特也在探索手遊、主題樂園等IP變現新途徑。其自研的自有IP遊戲《夢想家園》預期6月27日上線，官網預約人數超過330萬；北京泡泡瑪特城市樂園第二期規劃也正式啟動，料可進一步帶動IP衍生品的銷售。基於泡泡瑪特海外市場高速增長，以及產品品類多元化擴張，預期今年收入增長不低於30%，經調整淨利潤有望超過16億元，可候回吐吸納，上望45港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]