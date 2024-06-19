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紫金發CB兼配股 抽水近200億 分析：股市回調 企業未必願大折讓配股

【明報專訊】繼京東（9618）、阿里巴巴（9988）、攜程（9961）等科網巨頭連環發可換股債（CB）抽水後，最新另一隻藍籌公司紫金礦業（2899）使出抽水「組合拳」，發行於2029年到期、年利率1厘的20億美元（約156億港元）的有擔保CB，兼以較市價折讓5.02%、每股15.5元發行2.519億股新股，籌集38.71億元，合計抽水近194.71億元。分析認為， 抽水潮已由科技股蔓延至其他行業，但由於港股已從高位調整，未必有很多公司選擇現價再抽水。

明報記者 方楚茵

紫金礦業股價昨天開市曾插水4.66%，低見15.56元，貼近配股價，惟午後回穩，全日收跌1.47%，報16.08元，成交額36.57億元。紫金亦成為沽空金額最多的股份，達13.62億元，較上日增加3倍。

股價昨曾見15.56元 貼近配股價

今次是繼6月初另一隻資源股五礦資源（1208）「五供二」籌集近90億元後，再有資源股向市場伸手。而紫金所發行的CB初始轉換價為每股H股19.84元，較周一收市價溢價21.57%，若該批CB悉數獲得轉換，將可轉換約7.87億股紫金H股，相當於擴大後已發行H股約12.07%及已發行股份約2.9%，資金將用於離岸債務再融資。配股部分，紫金將以每股15.5元配售2.519億股，配售價較周一收市價折讓5.02%，籌資淨額38.71億元；配售股份相當於擴大後已發行H股約4.21%及已發行股份約0.95%。資金將用於海外市場的業務營運及發展。

藍籌5月底以來 發CB籌逾800億

自5月底，藍籌股包括匯豐控股（0005）、聯想集團（0992）、京東、阿里巴巴、攜程已合計發行CB抽水逾106.6億美元（約831.5億元），當中以阿里巴巴規模最大，達到45億美元。

藍籌持續抽水，會否打擊市場信心？信誠證券聯席董事張智威分析指出，近期的抽水潮似「沒完沒了」，而且規模「愈來愈大」，像紫金既發行CB又配股，相信抽水潮已由巨型科網股蔓延至其他行業板塊。但是張智威指出，目前股市正處「六絕月」，抽水潮未必能蔓延至中小型股份。一來暫時股市已回調，未必有太大需求：其次部分股份已由高位回落，企業亦未必願意按現價折讓配股。

信誠張智威：科網股不排除再向市場伸手

至於部分科網股如京東、阿里巴巴以回購作為發債原因之一，他估計或與中央要求提振股市有關，但科網股在投入研發、推動未來發展上資金需求大，將資金用於回購後，未來仍不能排除再向市場伸手的可能。張智威又列出部分相對穩健的優質股，如友邦（1299）、快手（1024）及匯控等，均表明有足夠資源，會加大回購，預料向市場抽水的機會不大。