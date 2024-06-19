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恒指微跌20點 萬八關得而復失

【明報專訊】紫金（2899）配股兼發可換股債「抽水」拖累市場情緒，恒生指數先升後回落，早段回升至18,000點以上受壓，收市微跌20點，再次挑戰萬八點關口失敗，見個半月收市新低，3個交易日累跌197點。

成交再縮減 北水連續23日淨流入

恒生指數昨日早段最多曾升107點，惟之後升勢無以為繼，收市跌20點或0.11%，報17,915點；國指跌5點或0.08%，報6368點；恒生科技指數收跌12點或0.33%，報3697點。

大市表現疲軟成交繼續縮減，按日再少逾4%至923億元，是4月9日以來成交最少，連續兩個交易日成交不足1000億元。不過北水就趁機撈貨，昨日淨流入58.61億元，按日增加55%，累計連續23日淨流入港股；建設銀行（0939）吸資5.5億元，紫金礦業及中國移動（0941）亦錄得5.4億及5.2億元淨流入。

大型科網股回吐壓力稍增，騰訊控股（0700）收市跌1.1%至377元；阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別跌0.6%及1.5%至72.1元和115元，網易（9999）跌逾3%至140.7元。

蘋果（美：AAPL）概念股續升，瑞聲科技（2018）收市升2.5%至32.4元；舜宇光學（2382）及丘鈦（1478）收市升3.8%及1.4%至51.65元和4.27元；鴻騰（6088）更炒高16.6%，報3.45元。

蘋果概念股續升 鴻騰炒高17%

此外，有報道指藥明生物（2269）暫停美國伍斯特基地建設，公司回應屬內部正常調整，收市仍跌1.8%至11.68元，藥明康德（2359）更跌3.8%至31.45元，為表現最差藍籌；信達生物（1801）及和黃醫藥（0013）分別跌1.7%及1.6%至37.4元和28.05元。