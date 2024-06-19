中國國債期貨價創新高 分析：市場對經濟乏信心

報道提及，中國債券走勢與全球其他市場債券形成對比，因為後者受到聯儲局減息時點不確定所影響。另數據顯示，上月全球投資者透過美元兌換人民幣的溢價，增加其持有的中國債券並創紀錄水平。報道引述野村東北亞利率策略師梁守綸（Albert Leung）表示，中國國債價格上升反映市場顯然對宏觀經濟的改善仍然不具信心。

50年特別國債首發受追捧

該報道又引述法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）指出，今年底中國10年國債期貨孳息率或從目前約2.25厘下降至2.18厘。他續稱，由於中國經濟和信貸數據未有改善，引發市場對利率下降的猜測，並帶動債券投資需求，相信人行降息只是時間問題。

人行主管媒體《金融時報》早前已連續發文警示債市波動風險，意在為債牛降溫，但存款大搬家下，債牛勢頭依然難擋，中國國債孳息曲線長端下行幅度較大。50年特別國債首次亮相也受到市場追捧，顯示在資產荒背景下，市場對長債品種熱度不減。中國財政部上月公布發行超長特別國債，分別20年、30年及50年期限國債。