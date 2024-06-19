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ETF調整權重 逾百億美元買Nvidia 蘋果權重削至4.5% 需拋售120億美元股票

【明報專訊】道富環球投資管理（SSGA）發行的重磅科技股ETF——科技精選行業SPDR基金（Technology select sector SPDR Fund）（美：XLK）所追蹤的指數，將於本周五（21日）按上周五（14日）收市調整後的市值，重新調整未來一季權重。SSGA的SPDR美洲研究負責人Matthew Bartolini指出，新的計算方式將使微軟（美：MSFT）的權重排名第一，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）排第二，兩者權重各佔約21%，而蘋果（美：AAPL）的權重由22%左右大降至4.5%，儘管蘋果本周一收市以3.33萬億美元的市值，再次成為全球市值最高企業。

本周五重新調整未來一季權重

彭博社引述市場人士估計，新權重將使投資組合總值710億美元的XLK，買入逾百億美元的Nvidia股票，並同時拋售價值120億美元的蘋果股票，令市况面臨波動。彭博社指出，XLK潛在的蘋果減持幅度，相當於蘋果股票過去3個月的每日平均交易額。蘋果股價昨早段微跌，Nvidia微升，而微軟變化不大。

根據標普道瓊斯指數的多元化投資原則，個股權重最高以24%為限，其中佔5%或以上的股份，合計權重不得超過50%。若幾隻權重最高的股份，累計超出50%的權重上限，部分市值較小的企業權重將大減。

這三大科技巨頭近期市值介乎3.2萬億至3.3萬億美元左右，叮噹馬頭。若沒有設置上限，這三大科技巨頭在該指數的權重都會逾20%。直至上周五，XLK的微軟和蘋果持倉各佔22%，而Nvidia只有6%。

Nvidia持倉較低 XLK今年回報率17%

儘管Nvidia的股價今年迄今飈升166%，但由於XLK對Nvidia的持倉較低，XLK今年回報率只有17%，未能受惠於Nvidia的升浪。相比下，Nvidia在標普500資訊科技指數的權重達22%，而該指數今年以來升約三成。富國證券股票策略主管Chris Harvey表示，Nvidia與蘋果的持倉此消彼長，將使XLK與當前的交易趨勢更緊密連繫。

XLK持倉的巨大轉變是極端的事例，說明即使是被動型指數基金，其投資組合的持倉也可能存在巨大差異，尤其是當它們專注於狹窄的市場。Bartolini指出，了解它們的加權方式，以及權重調整的頻率非常重要，因為這可能使不同基金的投資組合存在差異。不過本周五公布的指數新權重仍可能有變數。標普在一份關於調整權重的報告指出，指數委員會「保留在必要時」豁免多元化準則的權利。在任何情况下，如果最終處理有別於一般規則，客戶將收到通知。

彭博行業研究（BI）ETF分析師James Seyffart稱，想知道當局會否在9月13日（下次權重調整的參考日期）保持規則不變。倘蘋果屆時市值超越Nvidia或微軟，指數基金的持倉又可能出現大規模變動。XLK追蹤的科技精選行業指數（Technology Select Sector Index）以「流通市值加權」計算，這計算方法考慮到某些企業的主要股東不會頻繁交易，例如「股神」巴菲特投資旗艦巴郡持有逾5%蘋果股份，這會減少蘋果在指數中的權重計算。

（綜合報道）

[國際金融]