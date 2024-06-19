姜靜：美元下行路徑或顛簸

點陣圖方面，利率預測中位值顯示，官員預計今年減息一次，今次沒有官員預計今年減息3次，而有4名支持年內不減息，多於此前兩名。點陣圖結果看似非常鷹派，然而2024至2026年3年期間累積減息預期維持在225個基點，顯示官員仍尋求減息，惟對近期開啓減息周期有顧慮。決議聲明還指出，去通脹取得適度進展，顯然對通脹的評估已有改變。美聯儲主席鮑威爾更稱，如果勞動市場意外疲軟或通脹下降速度快於預期，美聯儲「準備作出反應」。儘管預測降息一次，鮑威爾警告不要將點圖中不同情景視為最終計劃，指19名成員有15名支持減息一至兩次，任何一個選項都「合理」。有鑑於此，市場未對美聯儲減息重新定價，期貨市場價格顯示，投資者仍預計年內減息兩次，最早在9月啓動減息周期。

筆者預計美元今年未必大跌，但注意風險包括全球地緣政治局勢及11月美大選，在不確定和匯市波動加劇下，美元下行路徑或較顛簸，甚至可能間歇反彈。最新美匯指數預測，2024年第三季至2025年第一季分別為104.46、103.55及102.83。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]