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基金特區：道富下半年看好美日市場 就業市場轉弱 聯儲局最早下月減息

【明報專訊】踏入6月，歐洲央行展開減息周期，美國聯儲局則如預期按兵不動。道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow預期，隨着通脹持續降溫，經濟增長放緩，美聯儲最早有望於7月減息，並料各地企業盈利將受壓下，下半年相對看好美國及日本市場的表現。

目前市場普遍預期美國將於9月減息，Barlow表示，並不排除聯儲局9月減息的可能，但認為局方在7月也有減息的條件，儘管美國通脹仍具黏性，惟核心個人消費支出（PCE）已由4.8%降至2.8%，同時整體通脹回落的趨勢持續，預期今年底美國通脹率將降至2.9%，料明年將進一步降至2.3%；要留意的是，穩定物價只是聯儲局的兩大任務之一，另一要務為確保就業市場不受影響，鑑於聯儲局近日暗示失業率數據的重要，對作出減息決定而言，將通脹率降至2%的目標，可能並非必要條件。

經濟有下行風險 投資股票宜謹慎

Barlow續稱，近期美國失業率雖平穩，但若細察當中數據，便會發現就業市場已現轉弱迹象，當中從事兼職工作的人數正在增加，某程度上反映經濟增長正在放緩，由於減息對經濟帶來的提振作用，往往需要較長時間方可顯現，再者進入9月，便愈來愈接近美國大選，因此認為在時間點上，7月減息也是個可取的選擇。

儘管經濟增長現放緩趨勢，Barlow指出，該公司仍維持以「軟着陸」作為美國經濟預測的基本情景，預期今年美國經濟增長將放緩至1.9%，略低於目前市場普遍預估的介乎2.4%至2.5%水平。Barlow提醒，經濟增長仍存下行風險，如戰事及選舉等地緣政治風險，因此下半年投資股票應保持謹慎。她續稱，雖然今年以來經濟數據較市場預期強勁，同時企業盈利向好，美國、歐洲及日本市場相繼創新高，惟隨着不少股份的風險溢價持續下降，部分估值更處於偏高水平，加上減息預期，或會削弱投資者對這些股份的熱情。

台灣市場受惠AI晶片發展周期

Barlow補充，環球經濟增長放緩，各地企業盈利均受壓，近月部分市場的企業盈利預測已向下調整，因而看好具獲利潛力、低槓桿、管理良好，且估值合理的優質股份，儘管美國市場估值偏高，惟該市場相對有較多優質股選擇，如美國大型股的企業盈利預測下調幅度便較不少市場為低，盈利持續展現韌力，故相對較看好美國市場前景；除此之外，也看好日本及台灣市場今年下半年的表現，前者雖已累升不少，預期下半年仍可繼續受惠於企業管治改革、股票回購，及免稅零售計劃擴展等利好因素，而後者則可受惠於人工智能（AI）及晶片發展周期。

至於歐洲市場，道富環球認為，區內符合 「優質」標準的股票選擇不多，同時企業盈利增長放緩的預期，抵消了相對吸引的股市估值。中國市場方面，Barlow表示，隨着中國政府更積極應對房地產問題，目前該公司對中國市場前景持中性看法，相對較年初樂觀，基於相關政策帶來效益的實際速度及程度，仍有待觀察，而對於整體新興市場，由於美元的強勢並未有減弱的迹象，美元仍是避險貨幣，地緣政治的不確定對美元匯價有一定支持，而即使美國開始減息，由於其他主要央行同樣處減息周期，減輕美元貶值壓力，故對新興市場前景相對審慎。

美國一旦減息 為金價帶來支持

相對於股票，Barlow稱下半年更看好債券的表現，考慮到當前債券的孳息率，預期經濟增長放緩，及通脹持續降溫等因素，債券的投資價值相對股票為高，近期兩年和10年期美國國債的孳息率均高於股票收益率，為2001年來首次，由於預計美國減息將使短期利率降至更合適水平，因而較看好長期的美國國債，債券以外，也對黃金前景感樂觀，鑑於市場存不確定因素下，黃金往往有較佳的表現，加上各地央行增加黃金儲備，下半年地緣政治及美國大選消息或引發市場波動，避險資金或流入金市，推升金價，再者美國一旦開始減息，也將為金價帶來支持。

明報記者 劉敬華

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