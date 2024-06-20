國家隊購港股央企ETF 稱堅定看好 恒指彈514點 收復多條移動平均線

隔晚美股三大指數齊升，恒指昨高開140點即重上萬八關，午後愈升愈有，最多曾升533點，最終收報18,430點，升514點或2.9%，國指升219點或3.5%，收報6587點，科指升135點或3.7%，收報3832點，恒指與國指齊創3個月最大升幅，全日成交增至1127.58億元。北水淨流入23.68億元，為近一個月淨流入最少，北水連續第24日流入，累計流入1164.47億元。

北水淨流入24億

近1個月最少

上海舉行陸家嘴論壇，適逢科創板在陸家嘴論壇正式開板5周年，中證監宣布科創板改革再出發，推出「科創板八條」措施，中證監主席吳清表示，要大力推動上市公司提升投資價值（見另文）。另外，國資委旗下中國國新在微信公眾號宣布，旗下國新投資周三認購包括廣發、南方、景順長城等基金公司旗下在發的首批中證國新港股通央企紅利ETF，這是繼去年12月後增持中證國新央企科技類指數基金後，再度出手買入央企系列ETF產品，中國國新表明此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極信號，同時亦彰顯國有資本營運公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。

指數追蹤股份做好

中海油升5.8%

上述消息炒起港股，82隻藍籌有78隻上升，「中特估」概念股升幅明顯，多隻中證國新港股通央企紅利指數追蹤的股份皆做好（見表），中海油（0883）升5.8%，中石油（0857）升3.4%，中石化（0386）升3.4%，中國神華（1088）升2.5%。科技股向上，騰訊控股（0700）升3.2%，美團（3690）升5.6%。多家公司公布618購物節銷售數據，其中聯想集團（0992）公布於活動中全網銷售額突破69億元人民幣，股價昨急升逾9%，是升幅最大藍籌，小米（1810）錄得支付金額263億人民幣創新高，股價彈6.3%。

分析：港股擺脫尋底勢頭

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股在中特估帶動下終於出現較強的反彈，成交量回升至逾1100億元，亦到年內的日均標準水平，明顯發出了回穩的技術走勢信號。資深股評人郭思治表示，大市一舉突破50天、10天及20天線，相信已擺脫尋底的勢頭，預期基金於月底前會粉飾櫥窗，若成交金額增至1400億、1500億元，恒指突破本月高位18,724點後有望上試萬九關。

明報記者