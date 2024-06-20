中證監推科創板八條 強化硬科技定位

大力推動上市公司提升價值

吳清昨出席上海陸家嘴論壇時提到，今年為上交所科創板設立5周年，他更率先預告將公布「科創板八條」措施，形容措施將進一步突顯科創板「硬科技」特色，以健全發行承銷、併購重組、股權激勵，以及交易制度，更好服務科技創新和新質生產力發展。

「科創板八條」提到，需強化科創板「硬科技」定位，並優先支持其具關鍵核心技術、市場潛力大，以及科創屬性突出的優質未盈利「硬科技」企業於科創板上市，適應相關企業投入大、周期長、研發及商業化不確定性高等特點，以提升該板制度包容性。

措施續提出，需於科創板進行深化發行承銷制度試辦，優化新股發行定價機制，於該板試辦調整適用新股定價高價剔除比例，並研究建立網下（即線下）專業投資者「白名單」制度，對頻繁高報價機構從嚴採取資格限制等措施。另外，亦提到完善該板新股配售安排，未獲利企業於公開發行股票鎖定比例更高、鎖定期限更長的網下投資機構，相應提高其配售比例。

據了解，目前新股發行定價機制中的最高報價剔除部分，為所有線下投資者擬申購總量的1%至3%，而科創板將試點統一執行3%的高價剔除比例，將有利進一步加大線下報價約束。

另外，「科創板八條」亦提出優化科創板上市公司股債融資制度，提高科創企業再融資審核效率；更大力度支持科創板上市公司，進行產業鏈上下游的併購整合，鼓勵綜合運用股份、現金、定向可轉債等方式實施併購重組；完善交易機制等。