IMF滬成立區域中心 加強亞太地區工作

潘功勝：助推動金融穩定

上海區域中心將與中國—IMF聯合能力建設中心（CICDC）合作，通過同行學習等方式，促進在該地區提供針對性的活動，中心將與CICDC坐落在同一地點，以最大限度地發揮協同作用。IMF表示感謝中國政府對上海區域中心的慷慨資助，以及其持續支持通過CICDC為IMF成員國提供能力建設服務。

人民銀行行長潘功勝表示，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信該中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球和區域金融穩定。

中證監主席吳清昨於上海陸家嘴論壇亦表示，將會加快上海建設「五個中心」，證監會將與上海市建立常態化的協作工作機制，積極支持在上海建設世界一流交易所，推動股票和債券市場高質量發展，更好發揮期貨和衍生品市場作用。中證監將支持更多外資金融機構在上海開展業務，鼓勵本土機構利用上海發展優勢，加快培育一流投資銀行和投資機構。