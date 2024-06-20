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IMF滬成立區域中心 加強亞太地區工作

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）和中國人民銀行宣布，將在上海成立新IMF區域中心，以進一步加強IMF亞太地區的工作和伙伴關係。該中心將成為促進研究工作的樞紐，為新興市場和中等收入國家就其關注的領域提供政策參考，幫助IMF深化與該地區成員國及包括國際金融機構、學術界、智庫、民間社會組織和私人部門的交流。

潘功勝：助推動金融穩定

上海區域中心將與中國—IMF聯合能力建設中心（CICDC）合作，通過同行學習等方式，促進在該地區提供針對性的活動，中心將與CICDC坐落在同一地點，以最大限度地發揮協同作用。IMF表示感謝中國政府對上海區域中心的慷慨資助，以及其持續支持通過CICDC為IMF成員國提供能力建設服務。

人民銀行行長潘功勝表示，歡迎IMF在上海設立區域中心，相信該中心將深化IMF與中國的合作，增強亞太區域國家間宏觀經濟政策交流與協調，推動維護全球和區域金融穩定。

中證監主席吳清昨於上海陸家嘴論壇亦表示，將會加快上海建設「五個中心」，證監會將與上海市建立常態化的協作工作機制，積極支持在上海建設世界一流交易所，推動股票和債券市場高質量發展，更好發揮期貨和衍生品市場作用。中證監將支持更多外資金融機構在上海開展業務，鼓勵本土機構利用上海發展優勢，加快培育一流投資銀行和投資機構。