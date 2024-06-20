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證監會全年虧損擴至2.98億

標籤：經濟

【明報專訊】證監會發表《2023至24年報》，受年內證券及期貨交易的徵費收入按年跌19%影響，截至今年3月底止年度虧損擴大至2.98億元，前一年同期虧損約1億元，當中包括期內計及購買港島東中心合共12層辦公室而將租賃相關的1.12億元撥備一次式回撥。

評估恢復收取牌照年費

證監會年內總收入約18.35億元，按年下跌約6%，主要因徵費收入按年下跌19%至13.9億元，期內投資錄得2.08億元淨收益（前一年度淨收益為1.03億元），主要源自匯集基金的投資表現及定期存款產生的較高利息收入。期內證監會營運開支增4%至21.3億元，當中人事費用佔16億元，按年多5%。

證監會指出，已寬免所有中介人及持牌人士於2024至2025財年的牌照年費，措施將為業界節省約2.5億元，該會正擬評估是否在2025至2026年度恢復收取牌照年費。又提及年內收到約7300宗新的牌照申請，當中獲批的新機構牌照申請為164宗，當中申請進行第9類（提供資產管理）受規管活動及第4類（就證券提供意見）受規管活動的分別佔85%及63%。

另外，年報亦披露了去年證監會向太古地產（1972）購入港島東中心12層辦公室細節，包括去年12月為購置相關物獲得一筆定期貸款20.29億元，首兩年支付固定利率4.7厘；其後每年淨息為1個月港元拆息加0.55厘，按目前1個月拆息4.52厘計，大約相當於5厘水平。