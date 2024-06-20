人行：買賣國債屬幣策 非量寬 搭配其他工具 營造適宜流動性環境

明報記者 歐陽偉昉

現時人行通過公開市場操作、中期借貸便利（MLF）投放資金。今年3月官方曾披露，國家主席習近平於去年10月中央金融工作會議提及，要在央行公開市場操作逐步增加國債買賣，當時已引起市場議論人行是否進行中國版量化寬鬆。潘功勝昨天指出，隨着金融市場發展，債券市場規模和深度提升，人行在二級市場買賣國債投放基礎貨幣的條件逐漸成熟，又提及央行要從宏觀審慎角度觀察市場，及時阻斷金融市場累積風險，並以美國矽谷銀行事件為例，指當前關注非銀行機構大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，保持正常向上傾斜的收益率曲線。

華西證券：MLF作用或漸被取代

華西證券報告指出，內地現時逆回購利率為1.8厘，存款準備金率為7%，仍有空間通過常規降息降準支持實體經濟，未來人行可通過買入國債投放資金，在月底到次月初市場冗餘資金較多時，則賣出國債以調節流動性，避免市場利率明顯低於政策利率。買賣國債與MLF功能相似，但MLF不能主動回籠資金，料MLF作用或漸被國債買賣取代。

人行貨幣政策委員會前委員余永定撰文指出，市場對國債需求旺盛，內地目前沒有大規模實行QE的必要，不過他指出目前國債發行量遠不足基建投資，以及防範房企、地方政府債務危機的資金需要， 一旦加快國債的發售頻率、加大國債發行規模，引入量寬或難以避免，他呼籲當局打破「量入為出」的傳統財政觀念束縛，一旦有需要就迅速推出量寬。

指人行將改進利率調控機制

另外，潘功勝亦提及，人行將改進利率調控機制，未來將考慮明確以某個央行短期操作利率為主要政策利率，稱7天期逆回購操作利率已基本承擔上述功能，其他期限政策工具利率可淡化政策利率色彩，逐步理順由短及長的傳導關係。另外調控短端利率時，人行通常會利用利率走廊工具，將貨幣市場利率限於一定區間，現時已初步成形，上限為常備借貸便利（SLF）利率，下限是超額存款準備金利率，總體寬度較大有利發揮市場定價作用。

分析：新利率走廊或收窄至1厘

現時常備借貸便利（SLF）和超額存款準備金利率為2.65厘和0.35厘，作為上下限與市場指標7天期銀行間債券質押式回購利率1.88厘有一定距離，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬預期，新利率走廊有可能收窄至1厘，超額準備金利率或大幅提升，SLF則稍微下降。他又指市場不應期待人行短期內大幅降息，債券市場應考慮央行近期就債息作出的警示。人行上月針對長年期債息下跌，表示必要時會進行賣出國債等操作。