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匯立：重組降成本 明年或賺錢 全資擁WeLend 更好利用存款

【明報專訊】虛擬銀行匯立（ＷeLab Bank）6月初正式完成架構重組，網上貸款平台WeLend成為WeLab Bank的全資子公司，兩者由「姊妹」公司變成「母子」公司。ＷeLab Bank行政總裁李家達表示，其架構重組最大的好處在於更好利用該行的存款，以降低WeLend資金成本。他亦指出，該行有望於2025年實現盈利，並成為亞洲首批錄得盈利的虛擬銀行之一。

明報記者 江陵凱

李家達提到，高息環境下其網上貸款平台WeLend的資金成本並不廉宜，透過WeLab Bank與WeLend重組，WeLab Bank可使用低資金成本的存款資金，注資予WeLend的貸款業務身上，牽起更大的協同效應，架構重組行動亦為順理成章的發展方向。

每月新做無抵押貸款 港排第4

李家達續指重組後，該行現時已突破65萬名用戶，該行更預計未來5年將有8億元額外淨利潤因其重組而產生，更指該行將會是全港虛擬銀行中利息收入最高中的一間。

另外，他亦提到重組後，該行目前於每月新做無抵押貸款金額於全港所有銀行中排名第四。

全港8家虛銀虧損情况持續，暫未有一家虛銀可達收支平衡。被問到WeLab Bank是否想透過架構重組，令該行提早錄得盈利時，李家達回答指不會形容該行是透過此方法而求盈利，若不透過架構重組的話，則需要透過不同業務發展加以配合。

ＷeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，他起初預期集團每個生意，均能於3年至5年間可達收支平衡，現時WeLab Bank的目標是5年內可達收支平衡，但他提到WeLab Bank為集團旗下首間的虛擬銀行，他稱「第一次做，唔緊要啦。」

集團印尼虛銀獲百萬開戶

另外，龍沛智提到WeLab集團去年11月於印尼，推出的旗下第二間虛擬銀行Bank Saqu，於半年內已獲100萬名開户。