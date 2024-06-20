moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia成全球最大市值公司 達3.335萬億美元 超微軟蘋果「登頂」

【明報專訊】受惠人工智能（AI）熱潮和市場壟斷地位，AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）超越微軟（美：MSFT）和蘋果公司（美：AAPL），成為全球最大市值公司。Nvidia股價周二收市升3.5%，市值達3.335萬億美元，略高於微軟3.317萬億美元，是2019年2月繼亞馬遜（美：AMZN）後首次有微軟和蘋果以外的公司「登頂」。

自從AI對話模型ChatGPT於2022年底面世，各國科技公司紛紛加快研發AI模型和應用，掀起全球熱潮，Nvidia憑可快速處理大量數據的晶片，供應行業重要支柱基建，例如數據中心，銷售以倍數飈升，股價節節上升，5年內由二十大企業不入到1年前晉身第五。只用9個月時間，市值就由1萬億美元倍增至今年2月的2萬億美元，突破3萬億美元更只經歷3個多月。

Nvidia股價今年升約1.7倍

去年已是標普500指數表現最好的股份，Nvidia股價今年來再升約1.7倍，回報明顯跑贏微軟的19%，加上本月開始將股份「一拆十」，每股由1000美元降至100多美元，吸引更多散戶入市。若由1999年上市開始已持有，累積回報達5910倍以上，是最少過去一世紀以來表現最好的股份。

有科技股策略師形容，現時是氣氛和情緒主導股價，1個月急升40%並不尋常，只要少許不利消息，股價隨時大幅回調。

私募基金紅杉資本3月估算，AI熱潮開始以來，在Nvidia晶片的投資已達500億美元，但AI生成式模型初創企業銷售累積只有30億美元，在回報遠遠追不上開支下，熱潮能持續多久成為疑問。有經濟師更形容已見泡沫，或支持美股再升一年，但最後會爆破。

不少分析員認同，Nvidia行政總裁黃仁勳豪言AI是新工業革命的基礎，Nvidia正是AI工廠，新款晶片到明年仍供不應求，紛紛調高盈利預測，預期市盈率由1年前84倍降至約44倍。

但資金環境亦對科技股很重要，最終視乎息口。多名聯儲局官員周二強調，需要更多數據顯示通脹持續回落才考慮減息，聯儲局理事庫格勒（Andriana Kugler）重申，如果經濟狀况一如預期，今年稍後適宜減息。

聯儲官員稱通脹持續回落才減息

負責議息的聯邦公開市場委員會副主席、紐約聯儲銀行行長威廉姆斯（John Williams）預期倘通脹持續降溫，未來數年息口應向下。但聖路易聯儲銀行行長穆薩利姆（Alberto Musalem）4月上任以來首次公開發言認為，數個月甚至數季之後才應開始減息。

受惠Nvidia創新高帶動科技股氣氛，MSCI全球指數周三曾創新高。美國周三是假期，金融市場休市，歐洲時段交投較淡靜，英國、法國、德國股市變動不大。

（綜合報道）

[國際金融]