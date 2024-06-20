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日農林中金錯判減息步伐 沽4950億歐美國債「止蝕」

【明報專訊】日本最大農業銀行農林中央金庫因為押錯歐美很快減息，債券持倉錄得巨額虧損後，決定出售總值10萬億日圓（近4950億港元）歐美國債「止蝕」。彭博周三引述農林中央金庫發言人表明，將在明年3月底本財政年度結束前，出售有關外國債券，預期全年度將錄1.5萬億日圓虧損，遠多於上月預測的5000億日圓，但由於損失已提前計入資本比率，所以不會影響財政健康。

損失計入資本比率 不影響財政

發言人補充，出售債券套現後將重新投資國內外債券、股票和項目融資，抵押貸款憑證（CLO）是選項之一。CLO將多種企業貸款證券化，合併包裝為一項資產，再出售給不同投資者，收益來自貸款本金和利息，但要承擔有關企業未能按時還款的違約風險。

《朝日新聞》引述消息指該公司決定推倒重來，因為判斷美國息口可能還會再升，所以想重新投資於現時較高息的美國國債和其他證券，預計下年度有望恢復盈利。

《日經新聞》周二引述農林中央金庫理事長奧和登表明，投資組合管理需要大幅改變，降低截至3月底已近2.2萬億日圓未變現虧損，減少低息的外國國債和相關利率風險，分散至企業和個別信貸風險。該行現時管理56萬億日圓資產，約42%為外國債券。

農林中央金庫的困境與去年3月美國矽谷銀行等相近，由於在低息時期買入大量債券，歐美2022年起迅速大幅加息和維持息口高企後，債券價格急挫，而且借入外幣買外國債券的融資成本飈升，進一步加重損失。該行上月因而要向主要股東，即多家農業合作社籌集1.2萬億日圓以補充資本。

但與矽谷等至少3家美國地區銀行最終倒閉不同，1名日本金融監管機構官員表明，不擔心農林中央金庫的財務，因為已反映在資本比率，上月公布的普通股權一級資本比率仍達16.4%。評級機構標準普爾提醒，在高息持續更長時間下，債市環境仍較困難，基於資本規定和交易盈虧的顧慮，現時要大量沽售債券並不容易，執行不當將帶來雙重打擊，損害對日本銀行系統的信心。農林中央金庫2009年曾因金融海嘯令資產抵押證券（ABS）錄得區內最大損失，被迫集資1.9萬億日圓。

（綜合報道）

[國際金融]