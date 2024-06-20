英上月CPI升2%符預期 近3年首達央行目標

服務業通脹率仍超預期

英倫銀行即將於周四（20日）公布議息結果，儘管央行已經表示由於競選活動，他們不太可能在周四宣布政策轉變，但彭博消息指這些數據應該會讓央行在未來幾個月保持減息的偏向，而今年年底整體通脹率將回升至2.4%。

5月服務業通脹率為5.7%，雖低於4月的5.9%，但仍然高於經濟學家預計的5.5%。

彭博指服務業通脹再次強於預期將令英國央行感到不安，並可能對今年放寬貨幣政策的速度採謹慎態度。

周四議息料維持利率不變

核心通脹率為3.5%，低於4月的3.9%。英國國家統計局稱，餐飲和酒店業的價格對總體通脹率的貢獻最大，因為該行業轉嫁了更高的薪酬要求，尤其在提高最低工資後。而租金和燃料成本亦令到服務業通脹率上漲。經濟學者預計英國央行將在周四的議息會議上將維持利率5.25厘，為16年高位。利率制定者在英國大選之前避免發表公開言論，但他們此前曾對潛在通脹指標表示擔憂。英鎊昨日兌美元上漲了0.2%，報1.2726，兌港元升0.2%至9.934。

（綜合報道）

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