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AI增強品牌內容策略的5個技巧

【Presented by：WAW Creation】在準備品牌AI策略課程時，我發現市場上大多數的建議主要集中在 AI 內容生成上，而對策略關注不多。然而，策略對營銷是至關重要的，它決定了品牌的內容方向，最終是否能達至業務目標。以下是其中5個我在跟品牌制定內容策略時的AI 技巧：

Presented by：WAW Creation

精確鎖定目標受眾

清楚地寫出品牌的目標受眾。例如：「我的目標受眾是中小企旨在擴展業務的營銷Marketers和Agency。」很多人都以為自己清楚目標受眾，但我會說，不能寫下來的，就是不清楚。除了自己寫下，也可以利用 AI 確定受眾。AI 工具可以幫助品牌識別主要和次要目標受眾，甚至決策者。運用AI提供更深入的見解，往往能揭示Marketers可能忽略的，往往有驚喜，例如發現具有高參與潛力的新受眾群體。

從受眾角度出發揭示痛點

在確定目標受眾後，從他們的角度思考是至關重要的。許多行銷人員太熟悉產品服務，太過專注列出產品服務功能，頂多將其重新寫成解決方案。但最佳方法應從受眾的角度以痛點出發。品牌通常需要其他角度去理解其產品在受眾眼中的面貌，所以我做顧問服務及Agency時這部分花上很多時間。AI 工具可以協助識別受眾所面臨的主要痛點。例如詢問：「列出辦公室工作員工在準備晚餐時面臨的10大挑戰。」

AI協助全面研究

將用戶的痛點和常見問題轉化為內容創意可能會非常耗時。過去，Creative Team的Brainstorm Meeting是我又愛又恨的會議，有創意點子當然好，但最怕花了時間卻空手而回。我最近會幫品牌分析LinkedIn、Instagram、Facebook等客戶評論和社交媒體討論，找出經常出現的問題和主題，再生成創意。

策略性內容主題和類別

利用AI直接生成內容是在賭一鋪輸贏，基於研究再生成內容主題，就更有策略，贏面更大。此舉確保了未來的內容遵循一致的方向，與品牌的商業策略保持一致性。用AI生成一個全面的內容主題表，創建內容日程等，確保品牌的內容保持相關性和吸引力。

高效批量創作

在Agency的工作中，我們都是為品牌計劃並批量制作內容的，這種方法其實對品牌、企業家和初創企業都非常有用。批量創作內容可以提高效率，保持創意流程更可以保持內容的一致性。

我深信AI能夠提升品牌的策略，超越市場上單純強調內容生成的做法。你認為你的品牌策略應該如何利用AI加強？

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com