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3中型新股同日招股 集近15億 老鋪黃金籌7.9億最多 天地聚合基石投資者佔八成

【明報專訊】新股IPO進入6月底高峰期，老鋪黃金（6181）、天聚地合科技（2479）和嘀嗒出行（2559）昨同日招股，合共最多集資近15億元，並將於6月28日掛牌。有股評人認為最近新股並非「巨無霸」（大型新股），投資者毋須用盡全部資源或大額申請該批新股，建議有閒錢可嘗試抽數手，但若抽不中亦不用過分着緊。

明報記者 黃志偉

黃金珠寶品牌老鋪黃金擬全球發行1945.13萬股H股，一成在港公開發售，招股價將為40.5元（見表），集資7.9億元，每手100股，一手入場費為4090.9元，中信建投國際為獨家保薦人。業績方面，公司去年收入按年升1.5倍至31.80億元人民幣，純利升3.4倍至4.16億元人民幣。

老鋪黃金去年多賺3.4倍

騰訊旗下有份入股

另外，老鋪黃金引入騰訊（0700）全資擁有的Tencent Huang River、南方基金管理公司和CPE Fund為基石投資者，發售價認購5600萬美元（約4.37億港元）股份，佔全球發售逾五成半。

嘀嗒出行五度入表

沒基石投資者

至於天聚地合計劃發行481.82萬股H股，一成在港公開發售，招股價將為83.33元，集資4億元，每手50股，一手入場費為4208.5元，中信証券為獨家保薦人。該公司去年收入按年升34.1%至4.41億元人民幣，純利則跌15.8%至3475.1萬元人民幣。同時，公司引入4名基石投資者，包括Reynold Lemkins、園豐、徐州經濟技術開發區（香港）及Gold Wings，合共認購3.2億元股份，佔整體認購約八成。

嘀嗒出行五度入表終闖關成功，計劃發行3909.1萬股，一成為香港發售股份，招股價介乎5元至7元，集資最多2.7億元，每手500股，一手入場費3535.3元，中金公司、海通國際和野村國際為其聯席保薦人，沒有基石投資者。嘀嗒出行去年收入按年增43.2%至8.15億元人民幣，年內轉賺3億元人民幣，2022年同期虧損1.88億元人民幣。

資深股評人郭思治表示，投資者毋須用以往「頂頭槌飛」或大包圍等方式「瞓身」申請該批新股。若股價表現不好隨時「賠了夫人又折兵」，認為有閒錢可抽數手。他續稱較看好老鋪黃金和天聚地合，但問題是抽一兩手未必中，孖展或只中一手半手，故應抱平常心對待，抽不中不用過分着緊。

分析：毋須「瞓身」申請

至於老鋪黃金和天聚地合獲基石投資者分別認購逾五成半及八成，郭思治稱公司規模或某方面條件較好，基石投資者才會「落飛」。這有助提升市場信心，但強調不代表股價必大升，屆時還要視乎市場氣氛。