彭博：納斯達克加強內地香港小型IPO審核

報道續提到，目前為止沒有一家企業因此被叫停，但審議過程被延長至數個星期。納斯達克相關官員提問有機會於上市後出售其持股的股東背景，股東與公司及股東之間的關係和歷史。知情人士亦提到，於某些情况下，納斯達克要求繳交文件證明其私人股票的估值，以及上市前股東的銀行文件，以證明於購買公司股份過程中確實有資金易手。

學者：料吸引部分企業轉移港上市

納斯達克減慢內地及香港公司審批，另一方面中證監則加快。中國證監會副主席方星海前日於陸家嘴論壇上表示，要繼續加快境外上市備案速度，特別是融資額較大、科技創新實力強的企業境外上市，要盡快予以備案。他亦提到，自從去年3月31日監管上市備案的辦法公布後，截至本月18日，共備案158家企業赴境外上市，當中有85家到香港上市，73家則赴美上市。

中大商學院教授李兆波認為，是次納斯達克交易所加強內地及香港企業到當地IPO的審視，相信將吸引部分企業轉移到港上市，但亦有企業會繼續赴美上市，因其估值比較吸引。他續稱，對於港股新股市場而言，亦不是件好事，若有問題的股份到港上市，最後損失只會是香港散户，而是次彭博所提到炒高後跌到「江河日下」的股份，於港交所（0388）亦一直發生。