moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：納斯達克加強內地香港小型IPO審核

【明報專訊】彭博社引述消息報道指出，納斯達克交易所再次加強對內地及香港小型公開招股（IPO）的審核，發行申請人將被官員質問，主要集中於有機會於上市後出售其持股的上市前股東，其身分及其獨立性，以避免再度出現兩年前於納交所上市的尚乘及盈喜集團，其相關股份先爆升後再暴跌的情况，納斯達克發言人拒絕就此回覆彭博。

報道續提到，目前為止沒有一家企業因此被叫停，但審議過程被延長至數個星期。納斯達克相關官員提問有機會於上市後出售其持股的股東背景，股東與公司及股東之間的關係和歷史。知情人士亦提到，於某些情况下，納斯達克要求繳交文件證明其私人股票的估值，以及上市前股東的銀行文件，以證明於購買公司股份過程中確實有資金易手。

學者：料吸引部分企業轉移港上市

納斯達克減慢內地及香港公司審批，另一方面中證監則加快。中國證監會副主席方星海前日於陸家嘴論壇上表示，要繼續加快境外上市備案速度，特別是融資額較大、科技創新實力強的企業境外上市，要盡快予以備案。他亦提到，自從去年3月31日監管上市備案的辦法公布後，截至本月18日，共備案158家企業赴境外上市，當中有85家到香港上市，73家則赴美上市。

中大商學院教授李兆波認為，是次納斯達克交易所加強內地及香港企業到當地IPO的審視，相信將吸引部分企業轉移到港上市，但亦有企業會繼續赴美上市，因其估值比較吸引。他續稱，對於港股新股市場而言，亦不是件好事，若有問題的股份到港上市，最後損失只會是香港散户，而是次彭博所提到炒高後跌到「江河日下」的股份，於港交所（0388）亦一直發生。