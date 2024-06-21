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人民幣中間價跌見7個月低

【明報專訊】美元指數周三穩定在105.2水平收市，不過人民銀行昨日早上公布人民幣中間價較周三下調33點子（1元等於1萬點子）至7.1192，跌穿今年1月低位，見約7個月新低，下調幅度亦是兩個月以來最大。分析認為，人民銀行昨日有意放寬控制人民幣下跌的力度，人行行長潘功勝周三表示當局將逐步引入買賣國債，加上短端利率區間上限或下調，使人民幣利率跟隨債息下行帶動匯率下調，人行或在釋放貨幣政策進一步寬鬆的信號，人民幣或再下試去年11月的7.3水平。

人行或釋進一步寬鬆信號

人行公布中間價後，在岸人民幣下跌30點子，全日維持在7.26水平，離岸人民幣一度跌至7.287，跌穿4月中的今年低位，午後回升至7.284水平。瑞士央行昨日再度減息，英倫銀行維持息率不變，但議息紀錄顯示部分委員對減息態度軟化，帶動美元指數在傍晚走強，再度推低離岸人民幣，截至晚上8時，人民幣在岸價跌35點子報7.2604，離岸價跌55點子報7.2866，均處去年11月中以來低位，美元指數報105.51，升0.25%。

在岸人民幣4月升至7.2，惟人行將中間價保持在7.1水平，接近2%波動區間下限。法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong認為昨日中間價貶值雖略超預期，但人行並非有意引導人民幣走弱，而是在岸價接近跌幅下限，無可避免需釋放下跌空間，並跟隨其他非美貨幣下跌，縮小兌其他貨幣的升幅。彭博以官方人民幣匯率貨幣籃子計算，人民幣匯率指數昨報99.6646，較兩周前低位升值0.17%。

分析：在岸價或挑戰7.3

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，在岸人民幣接近波幅下限已有一段時間，官方是有能力支持人民幣匯率，人行亦有窗口指導中資銀行紓緩貶壓，例如建議客戶減少兌換外匯等。他認為人行行長潘功勝提及短端利率走廊區間的寬度適度收窄，或顯示作為上限的常備借貸（SLF）利率會被下調。當局更為活躍買入國債，亦會使人民幣利率下跌，現時炒賣人民幣貶值氣氛不熾熱，當局下調中間價，減少人民幣止跌力度，或在釋放貨幣政策進一步寬鬆的信號。他預期若美國近期不減息，人民幣在岸價或挑戰7.3水平。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林則指出，人行逐步調整中間價應付貶值壓力，雖然人民幣對美元息差壓力加大，但料今年在岸人民幣不會跌穿去年低位7.34。