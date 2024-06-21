報道引述中信證券首席經濟學家明明表示，人行行長潘功勝周三在陸家嘴論壇提及「持續改革完善LPR」及「未來可考慮明確以央行某短期操作利率為主要政策利率」，明確提示市場未來宜進一步淡化LPR與MLF利率的關係。潘功勝當時指出，當局針對部分報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率問題，將着重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平。

文章另引述業內人士稱，現時受多種因素影響，銀行的LPR報價並不完全真實準確地反映實際最優惠客戶貸款利率，與LIBOR改革前問題類似。未來當局應建立借貸雙方皆認為公平的報價，可參考國際經驗，探索類似有抵押隔夜融資利率（SOFR）等市場基準利率，作為浮動貸款利率定價基準。

1個月LPR已連續10個月不變，民生銀行首席經濟學家溫彬認為現時正在累積實施政策性減息的條件，有望在第三季開啟減息窗口，現時當局需考慮穩息差、防風險、穩匯率和提資金效率等，降低下調LPR的機會。